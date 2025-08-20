NA ŻYWO

RELACJA. 1275. dzień wojny. Ławrow: Gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy tylko z udziałem Rosji i Chin

autor: Fratria

Trwa 1275. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie.

Czwartek, 21 sierpnia 2025 r.

00:01. Ławrow: gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy tylko z udziałem Rosji i Chin

Kreml popiera gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy, ale udzielone przez Rosję, Chiny i państwa zachodnie; Kijów musi zrezygnować ze starań o wejście do NATO - oświadczył w środę na konferencji prasowej w Moskwie rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow.

Cytowany przez portal BBC Ławrow przywołał jako „dobry przykład” gwarancji bezpieczeństwa wstępne porozumienia między Rosją a Ukrainą, które osiągnięto w kwietniu 2022 r. w Stambule.

Jak powiedział, Kijów musiałby zrezygnować z przystąpienia do NATO i innych bloków wojskowych, a także potwierdzić swój neutralny status. Gwarantami bezpieczeństwa Ukrainy miałyby być państwa-stali członkowie Rady Bezpieczeństwa ONZ, tj. USA, Chiny, Rosja, Wielka Brytania i Francja.

red/PAP/X/FB

