Wicepremier Włoch Matteo Salvini ostro skrytykował prezydenta Francji Emmanuela Macrona za jego propozycję wysłania europejskich wojsk na Ukrainę. „Jedź sobie, jak chcesz” - powiedział Salvini.
Matteo Salvini poproszony przez dziennikarzy o komentarz do propozycji Macrona, by wysłać europejskie wojska na Ukrainę, odparł: „W Mediolanie powiedziałoby się: czep się tramwaju”
Jedź sobie, jak chcesz. Załóż hełm, kamizelkę, weź karabin i jedź sobie na Ukrainę
— dodał lider prawicowej Ligi, którego wypowiedź wyemitowały włoskie media.
Plan Trumpa
Wicepremier oświadczył: „Myślę, że Trumpowi w jego stylu, który może czasem wydawać się szorstki i nietypowy, udaje się zrobić to, czego inni nie potrafili: posadzić przy stole Putina i Zełenskiego, co nie wydarzyło się od lat”.
Wyraził opinię, że koncepcje „europejskich wojsk, dozbrojenia Europy i wspólnego zadłużenia, by zakupić pociski”, oraz inne podobne, jak mówił, „macronaty” nie wejdą w życie.
Nie przeszkadzajmy tym, którzy pracują na rzecz pokoju. Niech podżegacze wojenni i podkładacze bomb milczą, przynajmniej w sierpniu
— stwierdził Matteo Salvini.
Nasi synowie nie pojadą walczyć na Ukrainę, to pewne
— oznajmił.
Spotykanie u Orbana
Wicepremier odniósł się też do hipotezy organizacji trójstronnego spotkania prezydentów USA, Rosji i Ukrainy w Budapeszcie; „w domu złego Orbana, suwerenisty Orbana, sojusznika Salviniego i Le Pen” - podkreślił, nawiązując z sarkazmem do krytyki pod adresem premiera Węgier.
