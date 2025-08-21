Rzecznik Sił Obronnych Izraela gen. Efi Defrin ogłosił, że wojsko rozpoczęło pierwszą fazę zaplanowanego ataku na miasto Gaza - główny ośrodek miejski Strefy Gazy. „Żołnierze kontrolują już obrzeża miasta” - powiedział Defrin dziennikarzom.
Izraelski rząd ogłosił na początku sierpnia zamiar zdobycia Gazy.
Minister obrony Israel Kac zatwierdził w nocy z wtorku na środę plan operacji. Według doniesień medialnych prowadzona w kilku fazach kampania ma potrwać kilka miesięcy i rozpocząć się od przesiedlenia ok. 1 mln zamieszkujących Gazę cywilów.
Od kilku dni informowano już o wzmożonych walkach na przedmieściach Gazy.
Nowa ofensywa oznacza intensyfikację prowadzonej przez Izrael od blisko dwóch lat wojny z terrorystycznym Hamasem.
as/PAP
