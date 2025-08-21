Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zadzwonił do premiera Węgier Viktora Orbana, żeby zapytać go, dlaczego blokuje rozmowy akcesyjne Ukrainy z Unią Europejską – poinformowała agencja Bloomberga, powołując się na osoby zaznajomione ze sprawą.
Do rozmowy tej doszło pod wpływem spotkania Trumpa z przywódcami europejskimi w Waszyngtonie.
W pewnym momencie poprosili oni Trumpa, by użył swoich wpływów i nakłonił Orbana do wycofania sprzeciwu wobec członkostwa Ukrainy w UE
— oznajmiły źródła agencji Bloomberg.
Agencja podała, że po kilku godzinach rozmów w Waszyngtonie z przywódcami europejskimi i prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim Trump „wykonał dwa osobne telefony”: do Putina i do Orbana.
Rzecznik Orbana nie odpowiedział jak dotąd na prośbę Bloomberga o komentarz.
Orban nie potwierdził, że doszło do takiej rozmowy. Zamieścił natomiast post na Facebooku, „że usłyszał pytanie dotyczące członkostwa (Ukrainy) w UE, ale nie zamierza rewidować stanowiska” – pisze Bloomberg.
Wpis Orbana
W swym poście Orban napisał: „Członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej nie stanowi żadnej gwarancji bezpieczeństwa, dlatego wiązanie ze sobą członkostwa i gwarancji bezpieczeństwa jest zbędne i niebezpieczne”.
Jak podkreśla agencja, w powszechnym przekonaniu ruch MAGA w USA inspirował się polityką Orbana.
Jest on nieustannym cierniem w boku UE, gdyż popycha swój kraj w stronę autorytaryzmu
— napisał portal, przypominając, że Węgry wypowiadały się przeciwko sankcjom wobec Rosji i utrudniały udzielanie Ukrainie pomocy.
CZYTAJ TAKŻE:
— RELACJA. 1274. dzień wojny na Ukrainie. Nocne ataki rosyjskich dronów i rakiet, co najmniej 15 osób zostało rannych
— Ważne wieści z Białego Domu! Putin zgodził się na spotkanie z Zełenskim. Spotkanie Trump-Putin-Zełenski? Amerykanie wskazują na Węgry
tkwl/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/738239-trump-dzwonil-do-orbana-ujawniono-w-jakiej-sprawie
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.