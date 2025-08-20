„Sieć amerykańskich supermarketów Walmart wycofała ze sprzedaży część swoich produktów z krewetkami po wykryciu w dostawie owoców morza substancji radioaktywnych” - podał portal brytyjskiej stacji BBC.
Amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA) wydała ostrzeżenie dla konsumentów, aby nie spożywali krewetek marki Great Value sieci Walmart. W jednej próbce z panierowanych krewetek tej marki, pochodzących od indonezyjskiego dostawcy, wykryto radioaktywny izotop cez-137, który jest szkodliwy dla ludzkiego organizmu. Jest on jednym z głównych źródeł promieniowania w okolicach zniszczonych elektrowni atomowych w Czarnobylu na Ukrainie i Fukushimy w Japonii.
Cez-137 może wywoływać nowotwór
Cez-137 budową przypomina pierwiastki sodu i potasu, co sprawia, że łatwo wchłania się do organizmu i wbudowuje się w tkanki nerwowe i mięśniowe. Może wywoływać nowotwór nawet po 30 latach od kontaktu.
FDA podkreśla, że choć ilości cez-137 wykryte w skażonej próbce nie były wystraczające, aby spowodować poważne problemy zdrowotne i mimo, że skażona próbka nie trafiła do obrotu w USA, to jednak mogło dojść do skażenia innych produktów. Dlatego konsumentom Walmart w 13 amerykańskich stanach, w których sprzedawane są te krewetki, zalecono, by wyrzucili wszystkie ostatnio zakupione produkty z trzech partii.
Ograniczenia w sprzedaży
Rzecznik Walmart w rozmowie z BBC przekazał, że zdrowie i bezpieczeństwo klientów jest najważniejszym priorytetem sieci supermarketów.
Wprowadziliśmy ograniczenia sprzedaży i wycofaliśmy ten produkt z naszych sklepów, których dotknął ten problem. Współpracujemy z dostawcą w celu zbadania sprawy
— dodał.
Podkreślił również, że klienci, którzy kupili wycofane produkty, mogą otrzymać pełen zwrot pieniędzy w każdym supermarkecie Walmart.
