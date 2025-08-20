„Około 80 rabinów z całego świata, w tym naczelny rabin Polski Michael Schudrich, zaapelowało do rządu Izraela, by położył kres głodowi w Strefie Gazy” - podała APA. „Straszne czyny palestyńskiego Hamasu nie uwalniają państwa żydowskiego od odpowiedzialności za kryzys humanitarny na tym obszarze” - podkreślili.
Jak poinformowała agencja APA, list do władz Izraela powstał z inicjatywy amerykańskiego rabina Josefa Blaua, który w rozmowie z mediami oświadczył:
Kiedy religia jest wykorzystywana do usprawiedliwiania kultu władzy, wypacza to fundamentalną moralność.
Kryzys w Gazie
Sygnatariusze apelu skierowanego do premiera Izraela Benjamina Netanjahu i jego rządu podkreślili, że bezkrytyczna lojalność jest sprzeczna z fundamentalną dla judaizmu zasadą autorefleksji. W liście stwierdzono również, że okrucieństwa popełnione przez radykalną islamską organizację palestyńską Hamas nie zwalniają Izraela z odpowiedzialności za kryzys humanitarny w Strefie Gazy i „dlatego kraj musi zapobiec masowemu głodowi” na tym terytorium.
Podpisani pod apelem skrytykowali izraelskiego premiera za to, że nie przygotował ani nie przedstawił żadnych pomysłów na okres powojenny.
Stworzyło to próżnię, która pozwoliła ekstremistycznym głosom w rządzie rozpowszechniać »niepokojące propozycje«
— napisano.
Potępili również eskalację przemocy żydowskich osadników na Zachodnim Brzegu Jordanu, podkreślając, że doprowadziła ona do mordów na cywilach i dalszej destabilizacji regionu.
Żydowskie wartości
Uzasadniając wystosowanie apelu, rabini ocenili, że aktualna sytuacja wymaga, by wybrzmiał „głos zakorzeniony w naszych najgłębszych żydowskich wartościach i ukształtowany przez naszą traumatyczną historię prześladowań”.
Wśród sygnatariuszy listu znajduje się naczelny rabin Polski Michael Schudrich, a także rabin Drezna Akiva Weingarten, David Rosen z Wielkiej Brytanii, Michael Melchior z Norwegii i naczelny rabin Danii Jair Melchior.
Wojna w Strefie Gazy trwa od 7 października 2023 r., gdy rządzący tym terytorium Hamas napadł na południe Izraela, zabijając około 1200 osób i porywając 251. Jak informuje izraelska armia, z 50 osób nadal przetrzymywanych przez Hamas żyje nie więcej niż 20. Według władz Strefy Gazy w izraelskim odwecie zginęły ponad 62 tys. Palestyńczyków.
W nocy minister obrony Izraela Israel Kac zatwierdził plan zdobycia miasta Gaza i przesiedlenia stamtąd około miliona cywilów na południe Strefy Gazy. Według wcześniejszych informacji medialnych Palestyńczycy będą musieli opuścić miasto do 7 października, a później do miasta mają wkroczyć żołnierze.
