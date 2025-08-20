W siedzibie Nuncjatury Apostolskiej w Warszawie oficjalnie pożegnano Siergieja Andriejewa, ambasadora Rosji w Polsce. Jak podała nuncjatura, otrzymał on pamiątkowy talerz.
W siedzibie Nuncjatury Apostolskiej w Warszawie, talerz pamiątkowy z rąk Dziekana Korpusu Dyplomatycznego Jego Ekscelencji abpa Antonio Guido Filipazzi, Nuncjusza Apostolskiego w Polsce, odebrał Jego Ekscelencja Pan Sergey Andreev, Ambasador Rosji w Polsce, który kończy swoją misję dyplomatyczną w Polsce
— poinformowano w komunikacie.
Andriejew kończy „misję” w Polsce
10 lipca media w Rosji podały, że dotychczasowy ambasador w Warszawie Siergiej Andriejew odejdzie ze stanowiska. Andriejew pełnił swą funkcję w Warszawie od 2014 roku, w tym również w ostatnich trzech latach, gdy Rosja - od lutego 2022 roku - prowadzi pełnoskalową wojnę przeciwko Ukrainie.
Rosyjski prorządowy dziennik „Wiedomosti” podał wówczas, że nowym ambasadorem w Polsce został Gieorgij Michno. Według informacji biograficznych podanych przez „Wiedomosti”, Gieorgij Michno urodził się w 1972 roku, a w 2018 roku uzyskał wysoką rangę dyplomatyczną. Przed wyznaczeniem na stanowisko ambasadora w Warszawie był w MSZ Rosji wicedyrektorem Departamentu ds. Nowych Wyzwań i Zagrożeń.
CZYTAJ TAKŻE: Władimir Putin zdecydował. Nowym ambasadorem rosyjskim w Polsce zostanie Gieorgij Michno. Wcześniej był wicedyrektorem w MSZ
aja/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/738215-nuncjusz-apostolski-pozegnal-andriejewa-pamiatkowy-talerz
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.