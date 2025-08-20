Prezes SpaceX i Tesli, miliarder Elon Musk po cichu wstrzymuje swoje plany utworzenia partii politycznej w USA; w rozmowach z zaufanymi osobami wyjaśnia, że chce skoncentrować się na swoich firmach - poinformował dziennik „Wall Street Journal”, powołując się na osoby znające te plany.
Po publicznym sporze w lipcu z prezydentem USA Donaldem Trumpem na temat ustawy o cięciach podatkowych i wydatkach Musk zapowiedział powstanie ugrupowania politycznego - Partii Ameryki. Jednak według ustaleń „WSJ” ostatnio Musk zaczął poświęcać więcej uwagi budowaniu relacji z wiceprezydentem J.D. Vance’em i przyznał w rozmowach ze współpracownikami, że utworzenie partii politycznej zaszkodziłoby jego relacjom z tym politykiem.
Najbogatszy człowiek świata
Musk, najbogatszy człowiek świata, poinformował osoby zbliżone do Vance’a, że rozważa wykorzystanie części swoich zasobów finansowych na wsparcie go, jeśli zdecyduje się kandydować na prezydenta w 2028 roku
— podała gazeta.
Prezes Tesli i SpaceX wydał prawie 300 mln dolarów w 2024 roku na wsparcie kampanii wyborczej Trumpa i innych Republikanów. W pierwszych tygodniach prezydentury Trumpa wywarł też ogromny wpływ na politykę jego nowej administracji - przypomniała agencja Reutera.
Po publicznym konflikcie Muska z Trumpem Vance nawoływał do zgody i powiedział, że poprosił Muska o powrót do Partii Republikańskiej.
W lipcu, kiedy Tesla odnotowała największy od dekady kwartalny spadek sprzedaży, akcje firmy staniały o 18 proc. Musk ostrzegł również przed „kilkoma trudnymi kwartałami”, które nastąpią wskutek zakończenia wsparcia amerykańskich władz dla pojazdów elektrycznych.
Jak zauważył dziennik inwestorzy obawiali się, czy w razie powstania nowej partii i wywołanego tym prawdopodobnego konfliktu z Trumpem Musk mógłby poświęcić wystarczająco dużo czasu i uwagi Tesli.
