Od 24 do końca sierpnia dwaj polscy policjanci pełnią wraz z karabinierami służbę w patrolach w Wenecji i okolicach. Obaj funkcjonariusze mówią biegle po włosku, a do ich zadań należy wspieranie karabinierów w kontaktach z polskimi turystami, których tysiące przybywają do tego miasta.
Lokalne media z Wenecji informując o wspólnych patrolach zaznaczyły, że polscy policjanci obecni są przede wszystkim w miejscach masowo uczęszczanych przez turystów. To między innymi stacja kolejowa, parking na Piazzale Roma, rejon kas i przystanków tramwajów wodnych, Plac świętego Marka i most Rialto.
Polscy funkcjonariusze udzielają pomocy turystom i wspierają karabinierów w podejmowanych przez nich działaniach.
Wspólne patrole to rezultat porozumienia zawartego między Komendantem Głównym Policji a Departamentem Bezpieczeństwa Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Włoch - wyjaśniła polska policja w komunikacie.
Policjanci z Podkarpacia i Mazowsza
W patrolach, jak wyjaśniono, są sierżanci z garnizonów podkarpackiego i mazowieckiego.
Polska policja zaapelowała jednocześnie do turystów:
Korzystając z uroków Wenecji oraz jej okolic nie należy zapominać o zasadach bezpieczeństwa i poszanowania praw lokalnych. Zachowanie takie pozwoli ograniczyć kontakty z naszymi policjantami do sympatycznej chwili podczas wykonywania pamiątkowych zdjęć, czego życzymy naszym turystom.
Polscy policjanci byli również w Rzymie na przełomie lipca i sierpnia, w dniach Jubileuszu Młodzieży, w którym uczestniczyło około 20 tysięcy pielgrzymów z Polski.
Zimą, również na mocy porozumienia o współpracy, policjanci uczestniczą w patrolach w popularnych ośrodkach narciarskich w Dolomitach.
mly/PAP
