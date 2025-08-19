Trwa 1274. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie.
Środa, 20 sierpnia 2025 r.
15:31. Włoski minister obrony: Model gwarancji dla Ukrainy podobny do art. 5 lepszy niż wysłanie wojsk
Włoski minister obrony Guido Crosetto wyraził opinię, że gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy podobne do postanowień na mocy artykułu 5 NATO byłyby skuteczniejsze, niż wysłanie wojsk. Przedstawiciel władz powiedział w wywiadzie dla dziennika „La Repubblica”, że z decyzją w tej sprawie należy poczekać na warunki przyszłego rozejmu.
Pytany o rozmowy w Białym Domu z udziałem prezydentów USA i Ukrainy oraz europejskich liderów, minister Crosetto przyznał, że ocenia je pozytywnie.
Dzięki temu, że między Europejczykami była koordynacja, utrzymywali wspólną linię i postanowili podążać razem. Wydaje mi się, że to nie jest mało
— podkreślił.
Mówił również o gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy według modelu artykułu 5 traktatu NATO. Takie rozwiązanie proponuje premier Giorgia Meloni, która wzięła udział w szczycie w Waszyngtonie.
To jedno z możliwych rozwiązań i nie jest ono nie do pogodzenia ze stanowiskiem koalicji chętnych. Można je zrealizować razem. Idea Meloni, która była także dyskutowana, polega na tym, by NATO, jako sojusz obronny, mogło zapewnić ochronę państwu zewnętrznemu, jakim jest Ukraina. W innym rozwiązaniu mogłyby zaangażować się w to poszczególne kraje. Wybrany zostanie najlepszy mechanizm. Oczywiście (w ramach) NATO zagwarantowany byłby lepszy sposób odstraszania
— oświadczył minister obrony Włoch.
15:01. Ambasada Rosji: Mamy „specjalny mechanizm” dostarczania ropy Indiom pomimo sankcji
Rosja, pomimo sankcji, będzie nadal dostarczać Indiom ropę naftową; wykorzystujemy w tym celu „bardzo, bardzo specjalny mechanizm” - powiedział podczas briefingu dla prasy charge d’affaires w rosyjskiej ambasadzie w Delhi, Roman Babuszkin. Eksport do Indii pozostanie na stałym poziomie - zapewnił.
Indie doskonale zarabiają na imporcie, a ropa sprzedawana jest im bo bardzo atrakcyjnych cenach
— podkreślił dyplomata, dodając, że 90 proc. wymiany handlowej odbywa się w rublach i indyjskich rupiach.
Agencja Bloomberga przekazała, że państwowe rafinerie w Indiach wróciły po krótkiej przerwie do kupowania rosyjskiej ropy - mimo zapowiedzi nałożenia na Delhi dodatkowych amerykańskich ceł w wysokości 25 proc. W ciągu dwóch ostatnich dni indyjskie firmy kupiły kilka ładunków rosyjskiej ropy Urals. Agencja przypomniała, że na początku sierpnia - i po miesiącach amerykańskich nacisków - indyjskie rafinerie przestały kupować rosyjską ropę.
14:36. Ukraińskie władze: Rosja przekonuje Zachód, że zajmie Donbas do końca roku, ale to niemożliwe
„Rosyjskie służby specjalne próbują przekonać Zachód, że armia Kremla zajmie cały Donbas jeszcze w tym roku, jednak jest to absolutnie niemożliwe” – oświadczył Andrij Kowałenko, szef ukraińskiego rządowego Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji (CPD).
Rosjanie cały czas starają się naciskać na froncie, szczególnie na wschodzie. Jednocześnie służba wywiadu zagranicznego Rosji stara się przekonać Zachód swoimi kanałami, że jej armia może zająć cały obwód doniecki jeszcze w tym roku. Te informacje oczywiście nie odpowiadają rzeczywistości ani realnej sytuacji na froncie
— podkreślił.
Kowałenko wyjaśnił, że ambitnym – i głośnym – planom Kremla nie towarzyszą sukcesy na linii walk.
Ich codzienne straty w zabitych i rannych od początku roku wynoszą średnio około 1200 osób. Mimo dużych sił zaangażowanych na Donbasie uzupełnienia rezerwami nie rekompensują strat, jakie ponoszą w codziennych szturmach
— zaznaczył.
14:16. „FT”: Ukraina obawia się dalszej rosyjskiej agresji w obliczu terytorialnych żądań Putina
Widok prezydenta USA Donalda Trumpa i prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego rozmawiających w Białym Domu przy mapie z wyznaczoną linią frontu wzbudził w Ukraińcach obawy, że następstwem tego mogą być ustępstwa terytorialne względem Rosji i dalsza jej agresja – ocenił „Financial Times”.
Brytyjski dziennik przypomniał, że amerykański przywódca przed spotkaniem z przywódcą Rosji Władimirem Putinem na Alasce upierał się, że zakończenie wojny w Ukrainie może wymagać „pewnej wymiany terytoriów”. W trakcie rozmowy w Anchorage Putin jako warunku zawarcia pokoju zażądał oddania przez stronę ukraińską całego terytorium obwodu donieckiego i ługańskiego, których część znajduje się pod rosyjską okupacją.
Zdaniem gazety wywołało to niepokój wśród Ukraińców, mimo że zarówno sam Zełenski, jak i jego europejscy sojusznicy zaprzeczyli, jakoby mieliby się zgodzić na takie ustępstwo. Dla ukraińskich władz jest to nie tylko „kwestią konfliktu politycznego, ale także stanowi przygotowanie gruntu pod dalszą agresję ze strony Rosji”.
13:29. Łukaszenka: Chcemy pogłębiać współpracę wojskowo-technologiczną z Iranem
„Białoruś chce pogłębiać współpracę z Iranem we wszystkich obszarach, łącznie z militarno-technicznym” - oświadczył lider Białorusi Alaksandr Łukaszenka, przyjmując w Mińsku wizytę prezydenta Iranu Masuda Pezeszkiana. Oba kraje poparły agresję Rosji na Ukrainę.
Białoruś jest przyjacielem i niezawodnym partnerem Iranu
— zapewnił Łukaszenka.
Przedstawiciele obu państw podpisali szereg porozumień o współpracy handlowej i uzgodnili, że rozpoczną się prace nad traktatem o partnerstwie strategicznym.
13:02. Rosja wystrzeliła łącznie w kierunku Ukrainy 93 drony uderzeniowe i dwie rakiety Iskander-M
Siły Powietrzne Ukrainy poinformowały, że w nocy z wtorku na środę obrona powietrzna zniszczyła jedną rakietę balistyczną Iskander-M, 62 drony Shahed oraz drony-wabiki.
Rosja wystrzeliła łącznie w kierunku Ukrainy 93 drony uderzeniowe i dwie rakiety Iskander-M. Odnotowano trafienia pocisków i dronów w 20 lokalizacjach na północy i wschodzie kraju - podano w komunikacie.
12:07. Nocne ataki rosyjskich dronów i rakiet, co najmniej 15 osób rannych
Co najmniej 15 osób zostało rannych w wyniku nocnych ataków rosyjskich dronów na Ukrainę; celem były domy prywatne oraz obiekty infrastruktury w obwodzie sumskim na północym wschodzie kraju i odeskim na południu – poinformowały ukraińskie władze.
Obwód odeski, obwód sumski. Te ataki trzeba zakończyć. Wzmocnienie bezpieczeństwa w powietrzu, na ziemi i wodzie to nasz priorytet. Presja na Rosję w celu zakończenia wojny również
— napisał w komunikatorze Telegram szef kancelarii prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, Andrij Jermak.
W warunkach, gdy agresor mówi o chęci pokoju, jego ataki pokazują, że Rosja nie spieszy się z zakończeniem wojny
— dodał.
Do największego ataku dronów doszło w mieście Ochtyrka w obwodzie sumskim, gdzie rannych zostało 14 osób, w tym troje dzieci – przekazały władze lokalne. „O pomoc medyczną poprosiło 14 osób, wśród których jest rodzina z trójką dzieci: pięciomiesięcznym, (a także) cztero- i pięcioletnim chłopczykami. Uszkodzono lub zniszczono co najmniej 13 budynków” – przekazała prokuratura obwodu sumskiego.
Władze obwodu odeskiego poinformowały o ataku dronów na miasto Izmaił, gdzie uszkodzone zostały obiekty infrastruktury i budynki należące do zakładów produkcyjnych. „Obwód odeski przeżył kolejny nocny atak wrogich dronów. Wiadomo o jednym rannym mężczyźnie” – powiadomił szef administracji obwodowej Ołeh Kiper.
11:23. „Le Monde”: dyskusja o gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy zmusza strony do ujawnienia intencji
Propozycja gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy wzorowanych na artykule 5. Traktatu Północnoatlantyckiego ma duże ograniczenia i Rosja zapewne ją odrzuci, ale dyskusja na ten temat zmusi wszystkie strony do ujawnienia swych zamiarów - ocenia francuski dziennik „Le Monde”.
10:50. Ataki rosyjskich dronów i naloty. Zełenski zabiera głos
Wczoraj w nocy w wyniku ataku dronów na Ochtyrkę w obwodzie sumskim rannych zostało 14 osób. Rodzina z rannymi dziećmi – 5 miesięcy, 4 lata i 6 lat – zwróciła się o pomoc po ataku. W Kostiantynówce w obwodzie donieckim atak bombą szybowcową uszkodził pięć budynków mieszkalnych, a co najmniej trzy osoby wciąż pozostają pod gruzami. Akcja ratunkowa trwa. Doszło również do zdradzieckiego ataku na stację dystrybucji gazu w obwodzie odeskim. Ostrzał objął również obwody czernihowski, charkowski i połtawski. W sumie użyto ponad 60 dronów i pocisku balistycznego
— przekazał prezydent Ukrainy w mediach społecznościowych.
Wszystkie te ataki są demonstracyjne i tylko potwierdzają potrzebę wywierania presji na Moskwę, konieczność nałożenia nowych sankcji i ceł, dopóki dyplomacja nie osiągnie pełnej skuteczności. Dziękuję wszystkim partnerom, którzy pomagają powstrzymać tę rosyjską wojnę. Wraz ze Stanami Zjednoczonymi, Europą i wszystkimi, którzy dążą do pokoju, codziennie pracujemy nad zapewnieniem bezpieczeństwa. Potrzebujemy silnych gwarancji bezpieczeństwa, aby zapewnić prawdziwie niezawodny i trwały pokój
— dodał Wołodymyr Zełenski, zamieszczając również nagranie.
10:03. Rosyjskie straty bojowe
Rosyjska armia straciła na Ukrainie kolejnych 920 żołnierzy (łącznie 1072700 od początku pełnoskalowej wojny).
08:00. IBRiS dla „RZ”: Ponad połowa Polaków nie chce, aby Zełenski szedł na ustępstwa względem Rosji
50,5 proc. badanych nie chce, aby prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zgodził się na ustępstwa względem Rosji; przeciwnego zdania jest 37,4 proc. Polaków - wynika z sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej”.
Badani zostali zapytani o to, „czy dążąc do zakończenia wojny, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powinien zgodzić się na ustępstwa względem Rosji?”.
29,3 proc. respondentów odpowiedziało, że „zdecydowanie nie”, a 21,2 proc., że „raczej nie”. Odpowiedzi „zdecydowanie tak” udzieliło 12,7 proc. badanych, a 24,7 proc. odpowiedziało, że „raczej tak”.
06:44. Ekspert: Trzy problemy z europejskimi gwarancjami bezpieczeństwa dla Ukrainy
Gwarancje bezpieczeństwa, które omawiano podczas szczytu w Waszyngtonie, są Ukrainie absolutnie potrzebne, ale ich praktyczna realizacja będzie bardzo trudna – powiedział PAP szef Instytutu Strategii i Bezpieczeństwa na Uniwersytecie w Exeter prof. Anthony King. Jego zdaniem są z tym trzy problemy.
Według eksperta europejskie siły pilnujące przestrzegania pokoju na Ukrainie mogłyby przypominać wojska USA stacjonujące w Korei Południowej. W wypadku ponownej napaści ze strony Rosji miałyby one walczyć z agresorem u boku ukraińskiej armii. To jednak rodzi problemy natury wojskowej i politycznej.
00:01. „Guardian”: Wielka Brytania jest gotowa bronić przestrzeni powietrznej i portów morskich Ukrainy
Dowódca brytyjski sił zbrojnych admirał Tony Radakin w środę podczas spotkania w Pentagonie poinformuje stronę amerykańską, że Wielka Brytania jest gotowa bronić przestrzeni powietrznej i portów morskich Ukrainy – podał we wtorek dziennik „Guardian”, powołując się na urzędników bliskich sprawie.
Celem rozmów w siedzibie amerykańskiego ministerstwa obrony będzie sfinalizowanie zobowiązań tzw. koalicji chętnych, do której należy ponad 30 państw, w zakresie zapewnienia gwarancji bezpieczeństwa Ukrainie w momencie zawieszenia broni w wojnie rozpętanej przez Rosję.
Według źródeł brytyjskiej gazety Radakin w środę potwierdzi, że Wielka Brytania wyśle żołnierzy, którzy wesprą ukraińskie wojska w kwestii logistyki i szkoleń, ale nie będą brali udziału w działaniach na linii frontu z Rosją.
„Guradian” podał, że liczba 30 tys. wojskowych, którzy mieli zapewnić ochronę ukraińskich obiektów strategicznych, została zmniejszona w związku ze sprzeciwem niektórych państw w Europie.
Środa to naprawdę ważny moment. Nic nie dzieje się w Waszyngtonie bez zielonego światła prezydenta, więc poparcie Donalda Trumpa dla gwarancji bezpieczeństwa w poniedziałek zapoczątkowało wiele działań
— stwierdził w rozmowie z dziennikiem jeden z brytyjskich urzędników.
Wojskowe sesje planistyczne w Pentagonie, jak podkreśliła gazeta, „są uważnie obserwowane pod kątem jakichkolwiek oznak gotowości Stanów Zjednoczonych do zaangażowania się”. Przypomniano, że we wtorek Trump zapewnił, że amerykańskie wojska nie będą zaangażowane w działania na terytorium Ukrainy.
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział także we wtorek, że spodziewa się sfinalizowania gwarancji bezpieczeństwa w ciągu „najbliższego tygodnia lub 10 dni”.
