Przywódca Rosji Władimir Putin zgodził się w poniedziałek w rozmowie telefonicznej z prezydentem USA Donaldem Trumpem na rozpoczęcie kolejnego etapu procesu pokojowego, tj. na spotkanie z ukraińskim liderem Wołodymyrem Zełneskim - potwierdziła we wtorek rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt. Z kolei z informacji Politico wynika, że potencjalnym miejscem, gdzie mogłoby się odbyć spotkanie Trump-Zełenski-Putin jest Budapeszt.
Jak dodała, sekretarz stanu USA Marco Rubio, wiceprezydent J.D. Vance i specjalny wysłannik prezydenta Steve Witkoff będą koordynować działania z Ukrainą i Rosją, by do spotkania Putina i Zełenskiego doszło jak najszybciej.
Podkreśliła, że po spotkaniu dwustronnym może odbyć się szczyt trójstronny, z udziałem prezydenta Trumpa. Miejscem takiego spotkania, według portalu Politico, mógłby być Budapeszt.
Według rozmówców amerykańskiego portalu, Budapeszt jest „pierwszym wyborem” administracji w Waszyngtonie. Prezydent Francji Emmanuel Macron forsuje zaś, aby przywódcy spotkali się w Genewie.
CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA. 1273. dzień wojny. Ważne spotkania w Białym Domu. „Nie możemy dopuścić do powtórki porozumienia pokojowego z Mińska”
Gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy
Amerykańskich żołnierzy nie będzie na terytorium Ukrainy, ale USA mogą pomóc w działaniach koordynacyjnych; możliwe są też inne środki w ramach gwarancji bezpieczeństwa - oświadczyła rzeczniczka.
Pytana o to, czy Rosja zgodzi się na obecność sił NATO na terytorium Ukrainy, zaznaczyła, że prezydent USA Donald Trump prowadzi rozmowy na ten temat z liderami Rosji i Ukrainy.
Leavitt dodała, że opracowane mają zostać ramy gwarancji bezpieczeństwa, które będą do zaakceptowania przez strony i które pomogą w zagwarantowaniu długotrwałego pokoju.
„Obie strony będą musiały wyjść z tego trochę niezadowolone”
Widzimy postępy z obu stron, Rosji i Ukrainy, jeśli chodzi o proces pokojowy - oświadczyła Karoline Leavitt. Oceniła, że obie strony będą „trochę niezadowolone”, jeśli dojdzie do dobrego porozumienia pokojowego.
Prezydent Trump od zawsze mówi, że po to, by osiągnąć dobre porozumienie, obie strony będą musiały wyjść z tego trochę niezadowolone
— powiedziała rzeczniczka na konferencji prasowej.
kk/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/738162-putin-zgodzil-sie-na-spotkanie-z-zelenskim
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.