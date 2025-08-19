Narasta napięcie dyplomatyczne między Izraelem a Australią, która zakazała wjazdu jednemu ze skrajnie prawicowych izraelskich parlamentarzystów. Premier Izraela Benjamin Netanjahu oświadczył, że szef australijskiego rządu Anthony Albanese „zdradził Izrael i porzucił australijskich Żydów”.
Australia cofnęła wizę posła Simchy Rotmana, oskarżając go o zamiar „szerzenia nienawiści i podziałów”. Reprezentujący skrajnie prawicową partię Religijny Syjonizm polityk miał wygłosić w Australii serię wystąpień w tamtejszych instytucjach żydowskich.
Mocne spięcie
Minister spraw zagranicznych Izraela Gideon Saar tego samego dnia skrytykował australijskie władze za „podsycające antysemityzm prześladowanie Izraela”. Unieważnił też wizy australijskich dyplomatów akredytowanych przy Autonomii Palestyńskiej, którzy na stałe mieszkają jednak w Izraelu. Dodał, że polecił ambasadzie w Canberze „uważnie rozpatrywać wszystkie oficjalne wnioski wizowe” z Australii.
Szefowa australijskiej dyplomacji Penny Wong oceniła, że cofnięcie wiz dyplomatom było „nieuzasadnioną reakcją” Izraela.
Tego samego dnia Netanjahu napisał w wiadomości na oficjalnym koncie izraelskiego premiera w serwisie X, że „historia zapamięta Albanese jako słabego polityka, który zdradził Izrael i porzucił australijskich Żydów”.
Albanese zapowiedział w zeszłym tygodniu, że Australia uzna państwowość Palestyny podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ we wrześniu. Podobne deklaracje wygłosiły wcześniej rządy Francji, Wielkiej Brytanii i Kanady, co spotkało się z krytyką władz izraelskich.
Sytuacja w Australii
Po wybuchu wojny w Strefie Gazy jesienią 2023 r. przez Australię przeszła fala antysemickich ataków, w tym podpaleń, których celem były synagogi, szkoły i żłobki oraz prywatne domy i auta. Policja zakwalifikowała część z nich jako akty terroru.
Na podstawie danych statystycznych opartych na spisie ludności z 2021 r., a opublikowanych w 2024 r., szacuje się, że w Australii mieszka ok. 117 tys. Żydów, którzy stanowią 0,46 proc. z 25,4 mln mieszkańców kraju.
