Donald Trump zabrał głos po szczycie w Waszyngtonie: "Ukraina nie będzie częścią NATO". Mówił też o... "zmęczonym Putinie"

Czytaj więcej
Ukraina nie będzie częścią NATO - oświadczył prezydent USA Donald Trump. Nie wykluczył też, że przywódca Rosji Władimir Putin nie chce zawrzeć porozumienia pokojowego.

Ukraina nie będzie w NATO. Ale są pewne kraje europejskie, które zajmą się tym; Francja, Niemcy, Wielka Brytania chcą mieć żołnierzy na miejscu. Szczerze mówiąc, nie sądzę, że to będzie problem

– powiedział Trump.

„Putin jest tym zmęczony”

Myślę, że Putin jest tym zmęczony. Myślę, że wszyscy są tym zmęczeni. Ale kto wie? Dowiemy się o Putinie w ciągu kilku najbliższych tygodni. I zobaczymy, czym to wszystko się zakończy

— dodał.

Nie wykluczył możliwości, że Putin nie chce zawrzeć porozumienia.

