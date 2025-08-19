Ukraina nie będzie częścią NATO - oświadczył prezydent USA Donald Trump. Nie wykluczył też, że przywódca Rosji Władimir Putin nie chce zawrzeć porozumienia pokojowego.
Ukraina nie będzie w NATO. Ale są pewne kraje europejskie, które zajmą się tym; Francja, Niemcy, Wielka Brytania chcą mieć żołnierzy na miejscu. Szczerze mówiąc, nie sądzę, że to będzie problem
– powiedział Trump.
„Putin jest tym zmęczony”
Myślę, że Putin jest tym zmęczony. Myślę, że wszyscy są tym zmęczeni. Ale kto wie? Dowiemy się o Putinie w ciągu kilku najbliższych tygodni. I zobaczymy, czym to wszystko się zakończy
— dodał.
Nie wykluczył możliwości, że Putin nie chce zawrzeć porozumienia.
