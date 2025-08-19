Fińska policja poinformowała, że w tamtejszym parlamencie doszło do śmierci posła Eemeli Peltonena z Socjaldemokratycznej Partii Finlandii. Według doniesień medialnych popełnił samobójstwo.
Policja przekazała w komunikacie, że bada przyczynę zgonu, ale na razie śledczy nie zakładają, że doszło do przestępstwa. Zapowiedziano, że na razie nie będzie udzielać dalszych informacji w tej sprawie.
To szokujące informacje
— powiedział premier Petteri Orpo.
Sprawa jest tak poważna, że parlament nie będzie udzielał dalszych komentarzy mediom w tej sprawie, dopóki nie zostanie przeprowadzone dochodzenie w sprawie przyczyny śmierci
— oświadczył marszałek Jussi Halla-aho.
Służby bezpieczeństwa parlamentu nie zaprzeczyły doniesieniom mediów o samobójstwie. Według gazety „Iltalehti” samobójstwo popełnił deputowany opozycyjnej partii SDP.
Flaga państwowa przed gmachem została opuszczona do połowy masztu. Obecnie w parlamencie trwa przerwa wakacyjna.
