Śmierć w parlamencie. Nie żyje fiński poseł. Według doniesień medialnych miał popełnić samobójstwo. Wszczęto dochodzenie

  • Świat
  • opublikowano:
Sprawdź Fiński poseł popełnił samobójstwo w parlamencie / autor: Fratria/X-Iltalehti, screen
Fiński poseł popełnił samobójstwo w parlamencie

Fińska policja poinformowała, że w tamtejszym parlamencie doszło do śmierci posła Eemeli Peltonena z Socjaldemokratycznej Partii Finlandii. Według doniesień medialnych popełnił samobójstwo.

Policja przekazała w komunikacie, że bada przyczynę zgonu, ale na razie śledczy nie zakładają, że doszło do przestępstwa. Zapowiedziano, że na razie nie będzie udzielać dalszych informacji w tej sprawie.

To szokujące informacje

— powiedział premier Petteri Orpo.

Sprawa jest tak poważna, że parlament nie będzie udzielał dalszych komentarzy mediom w tej sprawie, dopóki nie zostanie przeprowadzone dochodzenie w sprawie przyczyny śmierci

— oświadczył marszałek Jussi Halla-aho.

Służby bezpieczeństwa parlamentu nie zaprzeczyły doniesieniom mediów o samobójstwie. Według gazety „Iltalehti” samobójstwo popełnił deputowany opozycyjnej partii SDP.

Flaga państwowa przed gmachem została opuszczona do połowy masztu. Obecnie w parlamencie trwa przerwa wakacyjna.

xyz/PAP

