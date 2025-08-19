Portal Swiss Info przekazał, że na lodowcu Monte Rosa doszło do tragedii z udziałem polskiego alpinisty. Mężczyzna wpadł do szczeliny. Został przetransportowany do szpitala, gdzie zmarł z powodu odniesionych obrażeń.
Policja kantonu Valais przekazała, że o wypadku powiadomiła para alpinistów, która usłyszała wołanie o pomoc, dochodzące ze szczeliny lodowca. Udało się zlokalizować telefony tych osób i przekazać informacje służbom ratowniczym.
34-letniego mężczyznę wydobyto z zagłębienia w lodzie i udzielono mu pierwszej pomocy na miejscu wypadku. Został przetransportowany do szpitala w Sion, gdzie zmarł w wyniku doznanych obrażeń
— poinformował portal.
Prokuratura w Valais wszczęła śledztwo w celu ustalenia dokładnych okoliczności zdarzenia.
