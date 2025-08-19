Lider węgierskiej, opozycyjnej partii TISZA Peter Magyar zaapelował do Wiktora Orbana. „TISZA proponuje, aby Viktor Orban, uznając znaczenie memorandum budapeszteńskiego z 1994 roku, podjął inicjatywę zorganizowania spotkania Putin-Zełenski w Budapeszcie. Jak wiadomo, podpisane na Węgrzech porozumienie sprzed 31 lat dotyczyło właśnie gwarancji bezpieczeństwa dla integralności terytorialnej i niepodległości Ukrainy. Teraz (…) trzeba osiągnąć długoterminowe, realne porozumienie” - czytamy we wpisie na platformie X.
Apel Magyara do Orbana
Na przekór powtarzanej latami, nieuczciwej rządowej propagandzie, która próbowała przekonać ludzi, że wszyscy oprócz Viktora Orbana chcą wojny w Europie, wczoraj byliśmy świadkami wielogodzinnych dyskusji europejskich przywódców wraz z prezydentami USA i Ukrainy na temat drogi do pokoju i niezbędnych gwarancji bezpieczeństwa
— napisał na platformach społecznościowych Magyar, szef partii TISZA.
Zwrócił uwagę na „wyraźną nieobecność przy stole negocjacyjnym” Viktora, jednego z „piewców pokoju”, który „albo był na wakacjach, albo po prostu nie został zaproszony”. Orban i jego rząd od lat oskarżają Unię Europejską i państwa Europy Zachodniej o próby podtrzymywania wojny - jak określają przekazywane Kijowowi wsparcie.
Wczoraj stało się jasne, że ci, którzy naprawdę pragną sprawiedliwego i trwałego pokoju, nie uciekają się do tworzenia konfliktów ani szerzenia kłamstw, ale siadają do stołu negocjacyjnego
— napisał Magyar, komentując rozmowy europejskich przywódców z Trumpem w USA.
TISZA proponuje, aby Viktor Orban, uznając znaczenie memorandum budapeszteńskiego z 1994 roku, podjął inicjatywę zorganizowania spotkania Putin-Zełenski w Budapeszcie. Jak wiadomo, podpisane na Węgrzech porozumienie sprzed 31 lat dotyczyło właśnie gwarancji bezpieczeństwa dla integralności terytorialnej i niepodległości Ukrainy. Teraz (…) trzeba osiągnąć długoterminowe, realne porozumienie
— wezwał polityk.
Memorandum Budapesztańskie
W podpisanym 5 grudnia 1994 r. Memorandum Budapeszteńskim o Gwarancjach Bezpieczeństwa USA, Rosja i Wielka Brytania zapewniły Ukrainę o poszanowaniu jej granic i suwerenności w zamian za pozbycie się przez nią broni jądrowej przejętej po rozpadzie ZSRR.
W grudniu 2024 roku - w 30. rocznicę podpisania dokumentu - ukraińskie MSZ skrytykowało memorandum, nazywając je „pomnikiem krótkowzroczności w podejmowaniu decyzji o bezpieczeństwie strategicznym”.
CZYTAJ RÓWNIEŻ:
— Po szczycie 18 sierpnia w Białym Domu wiemy, że premier Tusk jest i będzie ignorowany, a prezydent Nawrocki specjalnie wyróżniony
— Prawdziwe zdjęcie lepsze niż AI! „Koalicja chętnych” na spotkaniu u Trumpa. „Słuchajcie szefa, będzie tak, tak, tak i tak”
— Spotkanie prezydenta Zełenskiego z Putinem? Emmanuel Macron zaproponował miejsce! „To będzie kraj neutralny”
xyz/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/738115-magyar-do-orbana-zorganizuj-rozmowy-pokojowe-w-budapeszcie
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.