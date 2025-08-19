Prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział w wywiadzie dla telewizji LCI, że spotkanie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego z przywódcą Rosji Władimirem Putinem powinno odbyć się w Europie. Na miejsce rozmów zaproponował Genewę, argumentując, że Szwajcaria jest państwem neutralnym.
To będzie kraj neutralny, a więc być może Szwajcaria - ja opowiadam się za Genewą - albo też inny kraj
– powiedział Macron w wywiadzie wyemitowanym we wtorek. Przypomniał, że miejscem poprzednich rozmów był Stambuł.
Jak dodał, szczyt trójstronny (z udziałem również prezydenta USA Donalda Trumpa - PAP) mógłby odbyć się na początku września, więc kluczowe będą najbliższe dwa tygodnie.
Francuski prezydent podkreślił, podsumowując poniedziałkowe rozmowy w Waszyngtonie, że amerykański prezydent chce pokoju. - Trump chce pokoju. To jest dobre i to nas z nim łączy - uznał.
Ostrzegł, że jeśli pokój w wojnie rozpoczętej przez Rosję będzie „kapitulacją Ukrainy”, to będzie to „dramatyczne” dla Europy.
Ustępstwa terytorialne
Powiedział także, że decyzja w sprawie ewentualnych ustępstw terytorialnych należy do Ukrainy.
Macron zauważył, że od około 2007-2008 roku, od wojny rosyjsko-gruzińskiej, Rosja „rzadko dotrzymywała swych zobowiązań”. - Rosja stała się trwale siłą destabilizującą i potencjalnym zagrożeniem dla wielu z nas. Kraj, który inwestuje w armię 40 proc. swojego budżetu (…), nie powróci do stanu pokoju i systemu demokratycznego w ciągu jednej nocy - powiedział francuski prezydent.
Nazwał Putina „drapieżcą”, który „musi pożerać”, by przetrwać.
To jest zagrożenie dla Europejczyków. (…) Nie trzeba być naiwnym
— podkreślił Macron.
