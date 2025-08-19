Media społecznościowe podbija ciekawe zdjęcie z wizyty liderów państw tzw. koalicji chętnych oraz NATO i UE w Białym Domu. Prezydent USA Donald Trump siedzi za biurkiem, a jego rozmówcy - po drugiej stronie. „A za kilka dni prezydent Karol Nawrocki jeden na jeden, będzie rozmawiał o tym jakie to polecenia/reprymendy dostali ‘chętni’”- skomentował na platformie X fotograf Jakub Szymczuk.
Po mediach społecznościowych krążyła wczoraj fałszywa, wygenerowana przez sztuczną inteligencję fotografia, na której liderzy europejscy rzekomo czekają pod gabinetem na spotkanie z amerykańskim przywódcą. Rzeczywistość - a więc prawdziwe zdjęcie ze spotkania - okazało się o wiele ciekawsze niż żenujący fejk!
„Jest mapa, czas na odprawę, słuchajcie szefa”
Na jedną z fotografii uwagę zwrócił Jakub Szymczuk.
Ale fota. Ale to rozegrali 🇺🇸😎 Jest mapa, czas na odprawę, słuchajcie szefa, będzie tak, tak i tak XD A za kilka dni prezydent Karol Nawrocki jeden na jeden, będzie rozmawiał o tym jakie to polecenia/reprymendy dostali „chętni” ;)
— napisał fotograf.
Na zdjęciu widzimy prezydenta Donalda Trumpa, który siedzi przy biurku w Gabinecie Owalnym. Po drugiej stronie, gdzie dostawiono stoliki i krzesła, zasiedli jego rozmówcy. W tle widzimy mapę Ukrainy.
A wiecie jak to zdjęcie czytają 🇷🇺🇨🇳 ? I widzicie, na cholerę było generować jakiś farmazon w AI, rzeczywistość okazała się przy tym piorunująca
— dodał Szymczuk w kolejnym wpisie.
