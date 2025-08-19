Koalicja chętnych, czyli grupa 31 krajów, które zobowiązały się pomóc wzmacniać Ukrainę, będzie współpracować ze Stanami Zjednoczonymi w kwestii gwarancji bezpieczeństwa – powiedział premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer w Waszyngtonie. Z kolei sekretarz generalny NATO Mark Rutte powiedział, że podczas spotkania w Białym Domu nie omawiano ewentualnej obecności zachodnich żołnierzy w Ukrainie. W wywiadzie dla Fox News stwierdził, że będzie to przedmiotem nadchodzących dyskusji. O kwestii gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy napisał również w mediach społecznościowych prezydent Donald Trump.
„Dwa istotne rezultaty”
To pierwszy z „dwóch istotnych rezolutów” jakie osiągnięto, zdaniem szefa brytyjskiego rządu, podczas dyskusji prowadzonej między europejskimi przywódcami, prezydentem USA Donaldem Trumpem i prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w Białym Domu.
Drugi efekt spotkania to perspektywa dwustronnego spotkania przywódcy Rosji Władimira Putina i Zełenskiego, a następnie spotkania trójstronnego, w którym weźmie udział Trump
— stwierdził Starmer.
W opinii brytyjskiego szefa rządu, podczas spotkania w Białym Domu między siedmioma europejskimi przywódcami, prezydentem USA Donaldem Trumpem i prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, panowało „poczucie jedności”.
W przypadku niektórych z kwestii, czy to będzie kwestia terytorium, wymiany jeńców wojennych, czy bardzo poważna kwestia powrotu dzieci, oczywiste jest, że Ukraina musi zasiąść do stołu negocjacyjnego
— zaznaczył Starmer.
Dziś poczyniliśmy realne postępy
— podsumował poniedziałkowe spotkanie polityków w Waszyngtonie.
Gwarancje bezpieczeństwa
Mark Rutte powiedział, że podczas spotkania w Białym Domu nie omawiano ewentualnej obecności zachodnich żołnierzy w Ukrainie. W wywiadzie dla Fox News stwierdził, że będzie to przedmiotem nadchodzących dyskusji.
W ogóle o tym dzisiaj nie rozmawialiśmy, więc będzie to częścią dyskusji, która właśnie się rozpocznie
— powiedział Rutte w wywiadzie dla Fox News, odpowiadając na pytanie o możliwości wysłania amerykańskich żołnierzy na Ukrainę.
Postaramy się doprowadzić je do kolejnego etapu porozumienia w nadchodzących dniach i tygodniach. Oczywiście nie jestem pewien, czy uda nam się ustalić wszystkie szczegóły, ale wszyscy zgadzamy się, że jeśli ta wojna się skończy, nie możemy dopuścić do powtórki porozumienia pokojowego z Mińska z 2014 roku, które zostało w zasadzie zakwestionowane przez Rosjan w kolejnych miesiącach i latach. Dlatego musi być definitywne, że Rosja nigdy, przenigdy nie spróbuje ponownie przejąć mili kwadratowej dobroczynności Ukrainy po zawarciu porozumienia pokojowego
— dodał.
Rutte zaznaczył, że zmianą w dyskusji o gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy jest to, że USA teraz zadeklarowały, że chcą w tym wziąć udział, lecz szczegóły tego, co to oznacza, muszą być wkrótce wypracowane.
Będziemy nad tym pracować w nadchodzących dniach, a następnie odbędziemy kolejne wirtualne spotkanie z tą grupą przywódców i prezydentem. Następnie będziemy pracować nad tym trójstronnym spotkaniem. Podczas rozmowy z prezydentem Putinem udało mu się nakłonić Putina do wcześniejszego spotkania z Zełenskim, aby omówili teraz, gdzie to spotkanie się odbędzie w ramach przygotowań do trójstronnego spotkania. Podsumowując, był to bardzo udany dzień
— skwitował Rutte.
Holenderski przywódca stwierdził też, że podczas poniedziałkowych rozmów w szerszym gronie liderów nie poruszano kwestii terytorium, bo wszyscy, włącznie z prezydentem Trumpem zgadzają się, że decyzja w tej sprawie należy do samej Ukrainy i powinna być rozstrzygnięta w jego rozmowach z Putinem i Trumpem.
NATO nie dla Ukrainy
Pytany o to, czy członkostwo Ukrainy w NATO zostało wykluczone, Rutte stwierdził jedynie, że nie zgadzają się na to USA i niektóre inne państwa członkowskie.
Sekretarz generalny NATO sugerował też, że nałożenie dalszych sankcji na Rosję i jej partnerów handlowych nie jest wykluczone i że po nałożeniu dodatkowych ceł na Indie za kupowanie rosyjskiej ropy, następne mogą być Chiny.
Ale oczywiście, skoro teraz mówi się o pełnym porozumieniu pokojowym, wyobrażam sobie, że najpierw chcemy dać mu szansę, zanim przejdziemy do kolejnych ceł. Ale jeśli Rosja nie będzie grać zgodnie z zasadami, jeśli na przykład Rosja nie zgodzi się na porozumienie trójstronne, wyobrażam sobie, że Stany Zjednoczone i Europa zrobią więcej, jeśli chodzi o cła i sankcje
— dodał.
„Wszyscy są bardzo zadowoleni”
O kwestii gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy napisał również w mediach społecznościowych prezydent Donald Trump. We wpisie na platformie Truth Social zapewnił też, że podczas spotkania z europejskimi liderami omówił gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy, które zostaną udzielone przez Europę w koordynacji z USA.
Miałem bardzo udane spotkanie z wybitnymi gośćmi (…), które zakończyło się kolejnym spotkaniem w Gabinecie Owalnym. Podczas spotkania omówiliśmy gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy, które zostaną udzielone przez różne kraje europejskie w koordynacji ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki. Wszyscy są bardzo zadowoleni z możliwości POKOJU dla Rosji i Ukrainy
— - napisał Trump po zakończeniu spotkania w Białym Domu.
Po zakończeniu spotkań zadzwoniłem do prezydenta Putina i rozpocząłem przygotowania do spotkania prezydenta Putina z prezydentem Zełenskim w miejscu, które zostanie ustalone. Po tym spotkaniu będziemy mieli trójstronne, w którym wezmą udział obaj prezydenci i ja
— dodał.
Trump ocenił, że poniedziałkowe spotkanie było dobrym pierwszym krokiem ku zakończeniu wojny.
