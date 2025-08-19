A co jeśli Kreml odrzuci proces pokojowy? Macron wzywa do zaostrzenia sankcji. "Nie jestem przekonany, czy Rosja chce pokoju"

Prezydent Francji Emmanuel Macron wezwał w USA do zaostrzenia sankcji wobec Rosji, jeśli negocjacje w sprawie Ukrainy zakończą się fiaskiem - przekazała agencja AFP.

Jeśli ten proces zostanie odrzucony, wszyscy zgadzamy się, że sankcje będą musiały zostać zaostrzone, a w każdym razie konieczne będzie zajęcie stanowiska, które wywrze większą presję na stronę rosyjską

— powiedział prezydent Francji po spotkaniu europejskich liderów z prezydentem USA w Waszyngtonie.

Macron oświadczył także, że kwestia ewentualnych ustępstw terytorialnych Ukrainy nie została poruszona podczas rozmów w Białym Domu.

Dzisiaj w ogóle nie poruszaliśmy tego tematu

— powiedział dziennikarzom prezydent Francji.

I to z dwóch powodów. Po pierwsze, priorytetem są gwarancje bezpieczeństwa, a po drugie, stwierdziliśmy, że to właśnie należy omawiać dwustronnie i trójstronnie

— wyjaśnił.

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz powiadomił wcześniej tego dnia, że prezydent Trump uzgodnił z Władimirem Putinem, że prezydent Rosji spotka się z prezydentem Zełenskim w ciągu najbliższych dwóch tygodni.

Macron stwierdził podczas rozmowy z dziennikarzami w Waszyngtonie, że europejskie siły zbrojne powinny w przyszłości uczestniczyć w operacjach pokojowych na Ukrainie.

Będziemy potrzebować silnej armii ukraińskiej i będziemy musieli wesprzeć Ukrainę w terenie

— powiedział.

Prezydent Francji przyznał, że „nie jest przekonany, czy Rosja chce pokoju”.

