Prezydent USA Donald Trump uzgodnił z Władimirem Putinem, że ten spotka się z Wołodymyrem Zełenskim w ciągu dwóch tygodni - powiedział we wtorek po rozmowach w Waszyngtonie kanclerz Niemiec Friedrich Merz.
Rozmowa z Putinem
Merz ogłosił, że prezydent Trump rozmawiał z Putinem i uzgodnił, że rosyjski przywódca spotka się z prezydentem Ukrainy w ciągu dwóch tygodni. Merz zastrzegł jednak, że lokalizacja takiego spotkania nie została jeszcze ustalona i dodał, że po spotkaniu dwustronnym dojdzie do kolejnego, w którym udział weźmie też prezydent USA.
Niemiecki kanclerz przyznał po zakończeniu rozmów europejskich przywódców z amerykańskim prezydentem, że „są to decydujące dni dla Ukrainy”. Polityk z zadowoleniem przyjął stanowisko amerykańskiej administracji do gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy i zaznaczył, że zaangażować się w nie powinna cała Europa.
Oczekiwania nie tylko zostały spełnione, ale wręcz przewyższone
— powiedział Merz, komentując rozmowy w Białym Domu.
Merz ocenił też, że Ukraina nie powinna być zmuszana do ustępstw terytorialnych w ramach ewentualnego porozumienia pokojowego z Rosją.
Rosyjskie żądanie, aby Kijów oddał części Donbasu, odpowiada, szczerze mówiąc, propozycji, aby Stany Zjednoczone oddały Florydę
— powiedział Merz, cytowany przez agencję AFP.
