Trwa 1273. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie.
Wtorek, 19 sierpnia 2025 r.
07:57. Zełenski: gwarancje bezpieczeństwa obejmują pakiet broni z USA o wartości 90 mld dolarów
Gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy obejmują pakiet amerykańskiej broni o wartości 90 mld dolarów – oświadczył prezydent tego kraju Wołodymyr Zełenski podczas briefingu w Waszyngtonie w nocy z poniedziałku na wtorek.
Gwarancje bezpieczeństwa z pewnością zostaną ogłoszone wspólnie z naszymi partnerami i będzie coraz więcej konkretów. Wszystko znajdzie się na papierze i zostanie w jakiś sposób sformalizowane w ciągu tygodnia-dziesięciu dni
— oznajmił Zełenski.
Wcześniej, w nocy z poniedziałku na wtorek, brytyjski dziennik „Financial Times” poinformował, że Ukraina zaoferowała zakup amerykańskiej broni o wartości 100 mld dolarów ze środków europejskich, aby uzyskać gwarancje bezpieczeństwa ze strony USA po zawarciu porozumienia pokojowego z Rosją. Według tych doniesień Kijów i Waszyngton miałyby także zawrzeć umowę dotyczącą produkcji dronów o wartości 50 mld dolarów.
07:50. Prasa o rozmowach w Białym Domu: sprawdzian dojrzałości Europy, nadzieja i niepewność
Sprawdzian dojrzałości Europy, nadzieja i niepewność - tak włoska prasa podsumowuje rozmowy w Białym Domu, w których uczestniczyli prezydent USA Donald Trump, przywódca Ukrainy Wołodymyr Zełenski i niektórzy europejscy liderzy, wśród nich premier Włoch Giorgia Meloni. Komentatorzy zastanawiają się, czy można mówić o przełomie.
Dziennik „Corriere della Sera” podkreślił we wtorkowym wydaniu: „Negocjacje w sprawie wojny na Ukrainie stanowią, między innymi, dowód dojrzałości Europy”.
Według gazety ta runda rozmów, po spotkaniu Trumpa i Władimira Putina na Alasce, „pokazuje, że jeśli istnieje wola polityczna, można rozpocząć poważną budowę wspólnej strategii, także bez reform traktatów unijnych, które i tak są konieczne”.
Dziennik odnotował zmianę stanowiska Trumpa, który „zaakceptował to, że Stany Zjednoczone będą pełniły rolę gwaranta przyszłego bezpieczeństwa Ukrainy” i obiecał jej pomóc. Świadczą o tym słowa prezydenta USA, skierowane do Zełenskiego, że Europa jest na pierwszej linii, jeśli chodzi o obronę Ukrainy, ale Waszyngton zapewni jej wsparcie.
Dziennik położył także nacisk na wyraźną „odwilż” w relacjach Trumpa i Zełenskiego po napięciach, do jakich doszło między nimi w Białym Domu w lutym.
06:35. Wojsko polskie rozpoczęło operowanie powietrzne w związku z rosyjskimi atakami rakietowymi na terytorium Ukrainy
Operowanie rozpoczęły polskie i sojusznicze statki powietrzne, a naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości - poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych na platformie X.
DORSZ uruchomiło wszystkie niezbędne procedury w związku z atakami lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, które po raz kolejny rozpoczęło ataki rakietowe na terytorium Ukrainy w nocy z 18 na 19 sierpnia - podano w komunikacie.
Dodano, że „działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i ochronę obywateli, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonego obszaru”.
Dowództwo Operacyjne RSZ poinformowało także, że monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w pełnej gotowości do natychmiastowej reakcji.
03:00. Rubio: Koordynujemy sprawę gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy
Sekretarz stanu USA Marco Rubio powiedział w poniedziałek, że USA koordynują sprawę gwarancji bezpieczeństwa udzielanych Ukrainie przez państwa europejskie. Zaznaczył jednak, że najsilniejszą gwarancją dla Ukrainy jest silna armia. Ocenił też perspektywę spotkania Putina z Zełenskim jako „wielką sprawę”.
Rubio ocenił w wywiadzie dla Fox News, że podczas spotkania w Białym Domu poczyniono duże postępy, choć dotarcie do porozumienia pokojowego „zajmie jeszcze trochę więcej pracy i trochę więcej czasu”. Pytany o sprawę gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, Rubio stwierdził, że każdy kraj ma prawo zawierać sojusze bezpieczeństwa z innymi krajami, co miała przyznać po raz pierwszy strona rosyjska na Alasce.
Sugestia jest taka, że Ukraina, po konflikcie, ma prawo zawierać porozumienia bezpieczeństwa z innymi krajami i będziemy współpracować z naszymi europejskimi sojusznikami i krajami spoza Europy, aby takie gwarancje bezpieczeństwa zbudować. Pracujemy nad tym właśnie teraz. Będziemy nad tym nadal pracować i będzie to coś, co będzie musiało zostać wdrożone po zawarciu porozumienia pokojowego, aby Ukraina mogła czuć się bezpiecznie w przyszłości
— powiedział Rubio. Jak stwierdził, USA zajmują się „koordynacją” tych gwarancji.
Ale jak Ukraińcy powiedzieli nam, najsilniejszą gwarancją bezpieczeństwa, jaką mogą wymyślić dla swojej przyszłości, jest silna armia
— dodał.
02:20. Starmer: koalicja chętnych będzie współpracować z USA w sprawie gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy
Koalicja chętnych, czyli grupa 31 krajów, które zobowiązały się pomóc wzmacniać Ukrainę, będzie współpracować ze Stanami Zjednoczonymi w kwestii gwarancji bezpieczeństwa – powiedział w poniedziałek premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer w Waszyngtonie.
To pierwszy z „dwóch istotnych rezolutów” jakie osiągnięto, zdaniem szefa brytyjskiego rządu, podczas dyskusji prowadzonej między europejskimi przywódcami, prezydentem USA Donaldem Trumpem i prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w Białym Domu.
Drugi efekt spotkania to perspektywa dwustronnego spotkanie przywódcy Rosji Władimira Putina i Zełenskiego, a następnie spotkania trójstronnego, w którym weźmie udział Trump
— stwierdził Starmer.
02:00. Macron wzywa do zaostrzenia sankcji
Prezydent Francji Emmanuel Macron wezwał we wtorek w USA do zaostrzenia sankcji wobec Rosji, jeśli negocjacje w sprawie Ukrainy zakończą się fiaskiem - przekazała agencja AFP.
Jeśli ten proces zostanie odrzucony, wszyscy zgadzamy się, że sankcje będą musiały zostać zaostrzone, a w każdym razie konieczne będzie zajęcie stanowiska, które wywrze większą presję na stronę rosyjską
— powiedział prezydent Francji po spotkaniu europejskich liderów z prezydentem USA w Waszyngtonie.
01:46. Rutte: Nie było dyskusji o wysłaniu żołnierzy na Ukrainę
Sekretarz generalny NATO Mark Rutte powiedział w poniedziałek, że podczas spotkania w Białym Domu nie omawiano ewentualnej obecności zachodnich żołnierzy w Ukrainie. W wywiadzie dla Fox News stwierdził, że będzie to przedmiotem nadchodzących dyskusji.
W ogóle o tym dzisiaj nie rozmawialiśmy, więc będzie to częścią dyskusji, która właśnie się rozpocznie
— powiedział Rutte w wywiadzie dla Fox News, odpowiadając na pytanie o możliwości wysłania amerykańskich żołnierzy na Ukrainę.
Postaramy się doprowadzić je do kolejnego etapu porozumienia w nadchodzących dniach i tygodniach. Oczywiście nie jestem pewien, czy uda nam się ustalić wszystkie szczegóły, ale wszyscy zgadzamy się, że jeśli ta wojna się skończy, nie możemy dopuścić do powtórki porozumienia pokojowego z Mińska z 2014 roku, które zostało w zasadzie zakwestionowane przez Rosjan w kolejnych miesiącach i latach. Dlatego musi być definitywne, że Rosja nigdy, przenigdy nie spróbuje ponownie przejąć mili kwadratowej dobroczynności Ukrainy po zawarciu porozumienia pokojowego
— dodał.
Rutte zaznaczył, że zmianą w dyskusji o gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy jest to, że USA teraz zadeklarowały, że chcą w tym wziąć udział, lecz szczegóły tego, co to oznacza, muszą być wkrótce wypracowane.
01:41. Stubb o kwestiach bezpieczeństwa
Szczegóły gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy mogą zostać dopracowane w ciągu najbliższego tygodnia - powiedział prezydent Finlandii Alexander Stubb fińskim dziennikarzom w stolicy USA w poniedziałek po spotkaniu europejskich przywódców z prezydentem Donaldem Trumpem.
Alexander Stubb był jednym z kilku europejskich przywódców, którzy w Waszyngtonie brali udział w spotkaniu z prezydentem USA Donaldem Trumpem i prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, w sprawie perspektyw pokoju między Rosją a Ukrainą.
01:40. Zełenski: kwestia terytoriów pozostanie sprawą między mną a Putinem
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w poniedziałek podczas briefingu po spotkaniach w Białym Domu powiedział, że kwestia terytoriów pozostanie sprawą do omówienia między nim a przywódcą Rosji Władimirem Putinem.
Zełenski ocenił, że było to dotychczas jego najlepsze spotkanie z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Zaznaczył, że jednym z tematów poniedziałkowych rozmów z Trumpem i grupą europejskich liderów były gwarancje bezpieczeństwa dla jego kraju.
Dodał, że jest to kluczowa kwestia na drodze ku zakończeniu wojny. Zaznaczył, że USA wysyłają sygnał, że będą uczestnikiem gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy i że jest polityczna wola w tej sprawie.
Zełenski podkreślił, że Ukrainie zależy na pokoju, a nie na przerwie w walkach.
01:10. Merz o kulisach spotkania
Prezydent USA Donald Trump uzgodnił z Władimirem Putinem, że ten spotka się z Wołodymyrem Zełenskim w ciągu dwóch tygodni - powiedział we wtorek po rozmowach w Waszyngtonie kanclerz Niemiec Friedrich Merz.
Niemiecki kanclerz przyznał po zakończeniu rozmów europejskich przywódców z amerykańskim prezydentem, że „są to decydujące dni dla Ukrainy”.
Ogłosił, że prezydent Trump rozmawiał z Putinem i uzgodnił, że rosyjski przywódca spotka się z prezydentem Ukrainy w ciągu dwóch tygodni. Merz zastrzegł jednak, że lokalizacja takiego spotkania nie została jeszcze ustalona.
Kanclerz zaznaczył także, że cała Europa powinna zaangażować się w gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy.
00:40. Koniec spotkania w Białym Domu
Biały Dom potwierdził, że spotkanie prezydenta USA Donalda Trumpa i przywódców europejskich zakończyło się. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ma wkrótce wystąpić na briefingu dla ukraińskich mediów.
Informację o zakończeniu przekazały służby prasowe Białego Domu. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski udaje się do hotelu Hay-Adams naprzeciwko Białego Domu, w którym ma odbyć się konferencja prasowa dla ukraińskich mediów.
00:36. Kiedy spotkanie Putin-Zełenski?
Panuje nadzieja na zaaranżowanie spotkania przywódcy Rosji Władimira Putina i prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego przed końcem sierpnia - podał w poniedziałek Barak Ravid, dziennikarz portalu Axios, powołując się na źródło zaznajomione ze sprawą.
W poniedziałek Donald Trump poinformował, że zadzwonił do Putina i zaczął aranżowanie spotkania między nim i Zełenskim.
00:35. „FT”: Ukraina oferuje zakup broni o wartości 100 mld dol. od USA, aby uzyskać gwarancje bezpieczeństwa
Ukraina zaoferowała zakup amerykańskiej broni o wartości 100 mld dol. ze środków europejskich, aby uzyskać gwarancje bezpieczeństwa ze strony USA po zawarciu pokoju z Rosją – poinformował w poniedziałek „Financial Time”, powołując się na dokument z propozycjami Kijowa dla prezydenta USA.
Dokument, do którego dotarł brytyjski dziennik, w jego opinii był kluczowy podczas spotkania prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego z prezydentem USA Donaldem Trumpem w Białym Domu.
Zgodnie z przedstawionymi w nim propozycjami Kijów i Waszyngton miałyby zawrzeć także umowę o wartości 50 mld dol. z ukraińskimi firmami na produkcję dronów. Jak zaznaczono przedsiębiorstwa te są pionierami tej technologii od czasu pełnowymiarowej inwazji Rosji w 2022 r.
Według czterech osób zaznajomionych ze sprawą, strona ukraińska przedstawiła powyższe propozycje wcześniej, w czasie rozmów z europejskimi sojusznikami, przed spotkaniem z Trumpem w Waszyngtonie.
00:19. Kreml: „bardzo konstruktywna” rozmowa Putina z Trumpem
Doradca przywódcy Rosji Jurij Uszakow poinformował, że ok. 30 minut temu Władimir Putin rozmawiał przez telefon z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Dodał, że rozmowa była „otwarta” i „bardzo konstruktywna”.
Uszakow przekazał, że Trump poinformował Putina o rozmowach z ukraińskim liderem Wołodymyrem Zełenskim i grupą europejskich przywódców.
Trump i Putin mieli wyrazić poparcie dla bezpośrednich rozmów między delegacjami Rosji i Ukrainy. Omówiono możliwość podniesienia rangi ukraińskiej i rosyjskiej delegacji na negocjacje.
Nie sprecyzowano, czy podczas rozmowy podjęto temat trójstronnego spotkania - z udziałem Trumpa, Zełenskiego i Putina.
00:12. Trump rozmawiał z Putinem
Zadzwoniłem do Putina i zacząłem aranżowanie spotkania między nim i Zełenskim
— poinformował prezydent USA.
Podczas zakończonego spotkania omówiliśmy gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy, które zostaną udzielone przez państwa europejskie przy koordynacji USA
— dodał.
