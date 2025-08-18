Asystentka prezydenta USA Donalda Trumpa ds. komunikacji - Margo Martin opublikowała w mediach społecznościowych nagranie, na którym widać prezydenta USA Donalda Trumpa, który podczas spotkania z europejskimi liderami ws. pokoju na Ukrainie, pokazał im swój obraz, uwieczniający nieudany zamach na jego osobę. „To nie był wspaniały dzień” - powiedział.
Obrazy z serii „Fight, fight, fight” (walcz, walcz, walcz) to znany motyw związany z Donaldem Trumpem. Dotyczą one zdjęcia, które zostały wykonane Donaldowi Trumpowi tuż chwilę po nieudanym zamachu na jego życie w Pensylwanii. Widać na nim amerykańskiego prezydenta unoszącego prawą pięść z krwią na twarzy.
Najwidoczniej w ten sposób prezydent Donald Trump chciał wysłać sygnał europejskim partnerom dotyczącym tego, że ma zamiar prowadzić twardą grę. Relacje pomiędzy Trumpem a częścią europejskich elit pozostają obecnie napięte, co szczególnie zostały unaoczynione przy okazji sprawy amerykańskich ceł.
Zamach na Trumpa
Do próby zabójstwa byłego prezydenta doszło 14 lipca 2024 roku podczas kampanii prezydenckiej, kilka minut po rozpoczęciu przemówienia w Butler, ok. 50 km od Pittsburgha. Chwilę po tym, jak dało się usłyszeć dwa strzały, były prezydent upadł na ziemię, trzymając się za ucho, po czym został przykryty przez chroniących go agentów Secret Service.
Trump z zakrwawioną twarzą i uchem wstał na nogi o własnych siłach, machając pięścią w stronę tłumu, na co tłum odpowiedział skandowaniem „USA!”. Chwilę po upadku Trumpa słychać było serię strzałów oddanych przez służby. Rzecznik Trumpa Steven Cheung poinformował, że byłemu prezydentowi nic się nie stało.
