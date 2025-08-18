Prezydent Wołodymyr Zełenski będąc z kolejną wizytą w Białym Domu, tym razem postanowił założyć biznesową marynarkę. Poprzednim razem, kiedy na spotkanie z prezydentem Donaldem Trumpem udał się w swoim „wojennym” stroju, został mocno skrytykowany, co zdaniem wielu ekspertów mogło mieć duże przełożenie na fiasko rozmów. Sprawa zmiany stroju znowu pojawiła się podczas konferencji prasowej z udziałem dziennikarzy, ale tym razem w żartobliwym tonie.
Amerykański dziennikarz Brian Glenn, który podczas ostatniej wizyty prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, skrytykował go za brak garnituru, podczas kolejnego spotkania w Białym Domu, znowu nawiązał do stroju ukraińskiego lidera, który tym razem założył biznesową marynarkę.
Panie prezydenckie Zełenski, wygląda pan fantastycznie w tym garniturze
— wskazał Brian Glenn.
Powiedziałem to samo. To ten sam co cię zaatakował ostatnio
— wskazał prezydent Trump, zwracając się do ukraińskiego lidera.
Pamiętam
— odparł Zełenski
Przepraszam cię. Wyglądasz wspaniale
— zaznaczył dziennikarz.
Ale ty jesteś w tym samym garniturze, ja swój zmieniłem
— podsumował żartobliwie prezydent Ukrainy.
Garniturowe ustalenia
Na naszym portalu informowaliśmy wcześniej, powołując się na doniesienia portalu Axios, że „Biały Dom zapytał stronę ukraińską, czy prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski będzie miał na sobie garnitur podczas spotkania z amerykańskim przywódcą Donaldem Trumpem w Białym Domu”. Wówczas ustalono, że prezydent Zełenski założy marynarkę biznesową.
Niektórzy amerykańscy urzędnicy uważają, że sprawa garnituru w pewnym sensie przyczyniła się do klęski poprzedniej rozmowy.
