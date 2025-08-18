Media i Demokraci krytykowaliby mnie, nawet gdyby Rosja skapitulowała i oddała Stanom Zjednoczonym i Ukrainie Moskwę i Petersburg - uznał prezydent USA Donald Trump.
Jestem całkowicie przekonany, że gdyby Rosja podniosła ręce do góry i powiedziała „Poddajemy się, ustępujemy, kapitulujemy, DAMY Ukrainie i wspaniałym Stanom Zjednoczonym, najbardziej poważanemu, szanowanemu i potężnemu krajowi na świecie, W HISTORII, Moskwę i Petersburg i wszystko wokół w promieniu tysięcy mil, media Fake News i ich partnerzy Demokraci powiedzieliby, że to był zły i upokarzający dzień dla Donalda J. Trumpa, jeden z najgorszych dni w historii naszego kraju”. Ale to właśnie dlatego to są media FAKE NEWS i podupadający skrajnie lewicowi Demokraci. Dziękuję za uwagę!!!
— napisał Trump w swoim serwisie Truth Social.
Podobny wpis prezydent zamieścił dzień wcześniej. Ocenił w nim, że nawet gdyby dzięki niemu Rosja oddała Moskwę, media, którym zarzuca rozpowszechnianie fałszywych informacji, i tak by mówiły, że popełnił błąd i że to zła umowa.
Trump: Dokładnie wiem, co robię
Dokładnie wiem, co robię - zapewnił prezydent USA Donald Trump. Dodał, że jego celem jest wyłącznie zakończenie wojny, i zadeklarował, że mimo płynącej pod jego adresem krytyki, „dokona tego”.
Zakończyłem 6 wojen w ciągu 6 miesięcy, jedna z nich groziła możliwą katastrofą nuklearną, a i tak muszę czytać i słuchać „Wall Street Journal” i wielu innych, którzy naprawdę nie mają pojęcia, jak mówią mi wszystko, co robię źle w sprawie BAŁAGANU wokół Rosji/Ukrainy, czyli wojny śpiącego Joe Bidena, a nie mojej
— napisał Trump w swoim serwisie Truth Social.
Jestem tu tylko po to, by to zakończyć, nie by ciągnąć to dalej. To by się NIGDY nie wydarzyło, gdybym to ja był prezydentem. Wiem dokładnie, co robię i nie potrzebuję rady od ludzi, którzy pracują nad tymi wszystkimi konfliktami od lat i nigdy nie byli w stanie zrobić nic, by je powstrzymać. To są „GŁUPI” ludzie, bez zdrowego rozsądku, inteligencji, zrozumienia i sprawiają, że obecna R/U (rosyjsko-ukraińska) katastrofa jest tylko coraz trudniejsza do NAPRAWIENIA
— dodał.
Pomimo moich wszystkich słabych i bardzo zazdrosnych krytyków, dokonam tego - zawsze to robię!!!
— oświadczył prezydent USA.
tkwl/PAP/X
