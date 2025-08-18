Węgrom odcięto dostawy! To efekt ukraińskiego ataku na rosyjski rurociąg. Szijjarto: Bruksela i Kijów próbują nas wciągnąć w wojnę

Ukraina ponownie zaatakowała rurociąg przebiegający przez Rosję, którym transportowana jest na Węgry ropa naftowa; odcięto w ten sposób dostawy energii do naszego kraju - poinformował w poniedziałek na platformie X szef węgierskiej dyplomacji Peter Szijjarto. Atak określił jako próbę wciągnięcia Budapesztu w wojnę.

Ukraina po raz kolejny zaatakowała ropociąg dostarczający (surowiec) na Węgry, odcinając (nam) dostawy

— ogłosił Szijjarto, nazywając atak „skandalicznym i niedopuszczalnym.

Rosyjski wiceminister energetyki Paweł Sorokin poinformował mnie, że eksperci pracują nad przywróceniem funkcjonowania rurociągu, ale na razie nie mogą określić, kiedy dostawy zostaną wznowione

— przekazał węgierski minister.

„To nie jest nasza wojna”

Polityk ocenił, że „Bruksela i Kijów od 3,5 roku próbują wciągnąć Węgry w wojnę na Ukrainie i te powtarzające się ataki na dostawy energii na Węgry służą temu właśnie celowi”.

To nie jest nasza wojna. Nie mamy z nią nic wspólnego i dopóki rządzimy, Węgry będą się trzymać od niej z daleka

— zadeklarował.

Szijjarto zwrócił się na końcu wpisu do „ukraińskich decydentów”, przypominając, że „energia elektryczna z Węgier odgrywa kluczową rolę w zasilaniu (Ukrainy)”.

W ubiegłym tygodniu w wyniku nalotu ukraińskich dronów na Rosję uszkodzono ropociąg Przyjaźń - podały ukraińskie media. Atak na rurociąg, dostarczający ropę naftową m.in. na Węgry, skrytykował wówczas szef węgierskiej dyplomacji, wzywając Kijów do „zaprzestania narażania węgierskich dostaw energii i powstrzymania się od ataków na szlaki energetyczne, prowadzące na Węgry, w wojnie, z którą Węgrzy nie mają nic wspólnego”.

Polityk również wtedy przypomniał o energii dostarczanej Ukrainie przez Węgry, pisząc na portalach społecznościowych, że „bez (strony węgierskiej sytuacja) bezpieczeństwa energetycznego Ukrainy byłaby wysoce niestabilna”.

mly/PAP

