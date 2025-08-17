Trwa 1272. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie.
Poniedziałek, 18 sierpnia 2025 r.
11:19. Szef MSZ: w wyniku ukraińskiego ataku na rurociąg w Rosji odcięto dostawy ropy na Węgry
Ukraina ponownie zaatakowała rurociąg przebiegający przez Rosję, którym transportowana jest na Węgry ropa naftowa; odcięto w ten sposób dostawy energii do naszego kraju - poinformował w poniedziałek na platformie X szef węgierskiej dyplomacji Peter Szijjarto. Atak określił jako próbę wciągnięcia Budapesztu w wojnę.
Ukraina po raz kolejny zaatakowała ropociąg dostarczający (surowiec) na Węgry, odcinając (nam) dostawy
— ogłosił Szijjarto, nazywając atak „skandalicznym i niedopuszczalnym.
Rosyjski wiceminister energetyki Paweł Sorokin poinformował mnie, że eksperci pracują nad przywróceniem funkcjonowania rurociągu, ale na razie nie mogą określić, kiedy dostawy zostaną wznowione
— przekazał węgierski minister.
10:56. „Il Giornale”: po rozmowach z Ukrainą i Europą możliwy powrót USA do roli światowego arbitra
Jeśli rozmowy prezydenta USA Donalda Trumpa z przywódcą Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i europejskimi liderami przyniosą rozstrzygnięcie, USA wrócą do roli światowego arbitra - ocenił w poniedziałek dziennik „Il Giornale”. Jak dodał, rząd Giorgii Meloni słusznie twierdził, że trzeba stać u boku Trumpa.
10:37. Chińskie MSZ: oczekujemy trwałego porozumienia w sprawie Ukrainy, uznawanego przez wszystkie strony
Rzeczniczka chińskiego MSZ Mao Ning wyraziła oczekiwanie, że wszystkie strony zainteresowane rozwiązaniem konfliktu na Ukrainie będą uczestniczyć „w odpowiednim czasie” w procesie negocjacji na rzecz „sprawiedliwego” porozumienia, akceptowalnego dla wszystkich.
Pekin wyraził zadowolenie z kontaktów między Rosją a USA. Mao zaznaczyła podczas briefingu, że Chiny wspierają wszelkie wysiłki na rzecz pokojowego rozwiązania „kryzysu na Ukrainie”.
10:24. Wywiesili amerykańską flagę… na rosyjskim pojeździe wojskowym
W sieci ukazało się nagranie, z którego wynika, że na odcinku zaporoskim rosyjski pojazd opancerzony przyozdobiono flagami - rosyjską i amerykańską.
10:00. „Telegraph”: koalicja chętnych chce wznowienia lotów cywilnych do Ukrainy po zawieszeniu broni
Koalicja chętnych, czyli grupa ponad 30 państw wspierających Ukrainę, chce wznowienia lotów cywilnych w ukraińskiej przestrzeni powietrznej po rozejmie w wojnie Kijowa z Moskwą – podał brytyjski dziennik „Telegraph”. Loty cywilne w Ukrainie zostały zawieszone po rozpoczęciu pełnowymiarowej inwazji Rosji w 2022 r.
Obok przywrócenia międzynarodowych podróży lotniczych do i z miast Ukrainy, sojusznicy planują także ponowne otwarcie portów morskich. Wymaga to wcześniejszego oczyszczenia Morza Czarnego z min – poinformowała gazeta w niedzielę. Według ustaleń, w ramach tzw. koalicji chętnych powstała grupa zadaniowa ds. Morza Czarnego, powołana przez Turcję, Rumunię i Bułgarię.
Jak zauważył „Telegraph”, wznowienie normalnego ruchu lotniczego i działalności portów byłoby „impulsem dla ukraińskiej gospodarki w czasie, gdy Kijów chce odbudować swoją armię”.
09:52. Rzecznik prezydenta Nawrockiego: Polska nie będzie uczestniczyć w rozmowach w Waszyngtonie, ale nasz głos jest słyszalny
Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz poinformował, że w poniedziałkowych rozmowach w Waszyngtonie nie będzie uczestniczył przedstawiciel Polski. Zastrzegł jednak, że głos naszego kraju jest słyszalny, a o kwestiach związanych z Ukrainą prezydent Karol Nawrocki będzie rozmawiał podczas swojej nadchodzącej wizyty w USA.
09:18. Premier Swyrydenko: Rosja nadal zabija, bo jest bezkarna
Rosja jest bezkarna, dlatego nadal zabija ukraińskich cywilów – oświadczyła premier Ukrainy Julia Swyrydenko w reakcji na nocne i poranne ataki rakietowo-dronowe, w wyniku których zginęło pięć, a rannych zostało co najmniej 30 osób.
Rosjanie kontynuują masowe zabijanie cywilów. Tej nocy w Charkowie – uderzenie w budynki mieszkalne, pięć ofiar śmiertelnych, wśród nich dziecko
— napisała w mediach społecznościowych. Szefowa ukraińskiego rządu podkreśliła, że Rosję może powstrzymać jedynie silna i wspólna odpowiedź cywilizowanego świata.
Rosja pozostaje bezkarna – właśnie dlatego zabijanie trwa. Ta wojna nigdy nie była sprowokowana – toczy się tylko dlatego, że Moskwie pozwala się ją kontynuować. Powstrzymać agresora może jedynie silna i wspólna odpowiedź cywilizowanego świata. Nie odwracajcie wzroku. Jeśli terror nie zostanie zatrzymany teraz – będzie tylko narastał
— zaapelowała w komunikatorze Telegram.
07:37. Co najmniej 20 zabitych, ponad 130 rannych w eksplozji na terenie fabryki amunicji
Co najmniej 20 osób zginęło, a 134 odniosły obrażenia w wyniku piątkowej eksplozji w fabryce amunicji pod Riazaniem, ok 200 km na południowy wschód od Moskwy - przekazała w poniedziałek agencja Reutera, powołując się na rosyjskie media.
Wcześniej informowano o co najmniej pięciu ofiarach śmiertelnych i ok. 20 osobach z obrażeniami.
Rosyjskie doniesienia nie informują jasno, co było przyczyną wybuchu w fabryce Elastik - podkreślił Reuters.
Z zeszłotygodniowych doniesień wynikało, że w piątek przed południem na terenie fabryki doszło do eksplozji, w wyniku której wybuchł pożar. Na skutek eksplozji budynek prochowni uległ całkowitemu zniszczeniu.
Od 2021 roku zakłady Elastik produkują pociski dla artylerii rakietowej, różnego rodzaju broń lotniczą oraz generatory gazu dla okrętów podwodnych. W październiku 2021 roku na terenie zakładu doszło do eksplozji, w wyniku której zginęło 17 osób. Komitet Śledczy wszczął wtedy postępowanie karne w sprawie naruszenia wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy w obiektach produkcyjnych o podwyższonym ryzyku.
Założyciel przedsiębiorstwa Aleksandr Jegorszyn i dyrektor generalny firmy Siergiej Nistratkin zostali skazani odpowiednio na cztery lata pozbawienia wolności w zawieszeniu oraz 6,5 roku więzienia.
07:30. Cztery osoby zginęły po uderzeniu drona w blok w Charkowie
Cztery osoby, w tym roczne dziecko, zginęły, a 18 zostało rannych w wyniku uderzenia rosyjskiego drona kamikadze w blok mieszkalny w Charkowie na północnym wschodzie Ukrainy – poinformował w poniedziałek rano mer Ihor Terechow.
Przed chwilą pod gruzami budynku znaleziono ciało jeszcze jednego człowieka, zabitego nad ranem przez wrogi dron. Tym samym liczba zabitych wzrosła do czterech, (wśród nich jest - PAP) jedno dziecko
— powiadomił.
W niedzielę przed północą szef kancelarii prezydenta Ukrainy Andrij Jermak informował, że Rosjanie zaatakowali przygraniczne regiony kraju. Charków i Sumy zostały ostrzelane z użyciem dronów i rakiet balistycznych, a Odessa dronami uderzeniowymi.
Siły Powietrzne Ukrainy poinformowały, że atak na Odessę był zmasowany. W mieście słychać było wybuchy. Według lokalnych władz wskutek ataku zapalił się obiekt infrastruktury paliwowo-energetycznej i piętrowy budynek. Pożar gaszony był m.in. przez pociąg gaśniczy kolei państwowych Ukrzaliznycia.
06:20. Premier Ishiba rozmawiał z europejskimi przywódcami przed ich wylotem do USA
Premier Japonii Shigeru Ishiba uczestniczył w spotkaniu online z europejskimi przywódcami, wyrażając poparcie dla wysiłków USA na rzecz zakończenia rosyjskiej agresji na Ukrainę – przekazał w poniedziałek nadawca NHK. Podkreślił przy tym kluczową rolę suwerenności i integralności terytorialnej w procesie pokojowym.
W spotkaniu, które odbyło się w niedzielę wieczorem czasu w Tokio (późnym popołudniem w Polsce), udział wzięli m.in. prezydent Francji Emmanuel Macron, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer oraz prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
Ishiba przekazał, że z zadowoleniem przyjął szereg działań prezydenta USA Donalda Trumpa, mających na celu zakończenie inwazji Rosji. Wyraził też opinię, że dalsze aktywne zaangażowanie Stanów Zjednoczonych ma kluczowe znaczenie.
Premier Ishiba zaznaczył, że wszelkie dyskusje „muszą być prowadzone z uwzględnieniem Ukrainy”. Podkreślił także, że należy od Rosji wymagać „pozytywnego zaangażowania”.
Japonia będzie kontynuować wsparcie dla Ukrainy i współpracować z innymi państwami na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w regionie Indo-Pacyfiku i na świecie, zapobiegając powstawaniu przyszłych wyzwań w porządku międzynarodowym – zapewnił Ishiba.
05:20. Zełenski przybył do Waszyngtonu przed spotkaniem z Trumpem
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przybył w niedzielę w nocy do Waszyngtonu, gdzie spotka się z prezydentem Donaldem Trumpem i europejskimi przywódcami. Zełenski zaznaczył, że chce trwałego pokoju, a nie takiego, który pozwoli Rosji na ponowne inwazje.
Już przybyłem do Waszyngtonu, jutro spotykam się z prezydentem Trumpem. Jutro rozmawiamy również z europejskimi przywódcami. Jestem wdzięczny POTUS (Prezydentowi USA-PAP) za zaproszenie
— ogłosił Zełenski we wpisie na platformie X.
Wszyscy podzielamy silne pragnienie szybkiego i niezawodnego zakończenia tej wojny. A pokój musi być trwały. Nie tak jak lata temu, kiedy Ukraina została zmuszona do oddania Krymu i części naszego Wschodu – części Donbasu – a Putin po prostu wykorzystał to jako trampolinę do nowego ataku. Albo kiedy Ukraina otrzymała tak zwane «gwarancje bezpieczeństwa» w 1994 roku, ale one nie zadziałały
— dodał.
05:02. Trump: Zełenski może natychmiast zakończyć wojnę, nie ma mowy o powrocie Krymu
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski może zakończyć wojnę z Rosją niemal natychmiast, jeśli tego zechce – powiedział w niedzielę prezydent USA Donald Trump. Jak stwierdził, nie ma mowy o powrocie Krymu i członkostwie Ukrainy w NATO.
Prezydent Ukrainy Zełenski może zakończyć wojnę z Rosją niemal natychmiast, jeśli zechce, albo może kontynuować walkę. Pamiętajcie, jak to się zaczęło. Nie ma mowy o zwrocie danego przez Obamę Krymu (12 lat temu, bez jednego wystrzału!) i ŻADNEGO WCHODZENIA DO NATO PRZEZ UKRAINĘ. Niektóre rzeczy nigdy się nie zmieniają!!!
— napisał Trump na portalu społecznościowym Truth Social.
Wypowiedź Trumpa odwraca wielokrotnie powtarzane przez europejskich przywódców oraz poprzednią administrację USA tezę, że to Rosja może w każdej chwili zakończyć wojnę.
00:01. Włoski rząd po naradzie „koalicji chętnych”: Ukraina musi uczestniczyć w każdej decyzji
Rząd Włoch po telekonferencji „koalicji chętnych”, w której uczestniczyła premier Giorgia Meloni, podkreślił, że w trakcie rozmowy zaznaczono, iż Ukraina musi brać udział w każdej decyzji dotyczącej jej przyszłości. W poniedziałek Meloni leci z grupą europejskich liderów do Waszyngtonu.
W komunikacie rządu mowa jest o tym, że narada umożliwiła koordynację stanowiska przed spotkaniem w Waszyngtonie z prezydentem USA Donaldem Trumpem, który przyjmie także przywódcę Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.
W trakcie dyskusji powtórzono znaczenie dalszej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, by położyć kres konfliktowi i osiągnąć pokój zapewniający suwerenność i bezpieczeństwo Ukrainy, która musi uczestniczyć w każdej decyzji dotyczącej jej przyszłości
— głosi komunikat włoskiego rządu.
Dodano w nim, że podczas narady potwierdzono „potrzebę wywierania zbiorowej presji na Rosję oraz mocnych i wiarygodnych gwarancji bezpieczeństwa”.
