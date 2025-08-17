Trwa 1272. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie.
CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA z wojny dzień po dniu
Poniedziałek, 18 sierpnia 2025 r.
00:01. Włoski rząd po naradzie „koalicji chętnych”: Ukraina musi uczestniczyć w każdej decyzji
Rząd Włoch po telekonferencji „koalicji chętnych”, w której uczestniczyła premier Giorgia Meloni, podkreślił, że w trakcie rozmowy zaznaczono, iż Ukraina musi brać udział w każdej decyzji dotyczącej jej przyszłości. W poniedziałek Meloni leci z grupą europejskich liderów do Waszyngtonu.
W komunikacie rządu mowa jest o tym, że narada umożliwiła koordynację stanowiska przed spotkaniem w Waszyngtonie z prezydentem USA Donaldem Trumpem, który przyjmie także przywódcę Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.
W trakcie dyskusji powtórzono znaczenie dalszej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, by położyć kres konfliktowi i osiągnąć pokój zapewniający suwerenność i bezpieczeństwo Ukrainy, która musi uczestniczyć w każdej decyzji dotyczącej jej przyszłości
— głosi komunikat włoskiego rządu.
Dodano w nim, że podczas narady potwierdzono „potrzebę wywierania zbiorowej presji na Rosję oraz mocnych i wiarygodnych gwarancji bezpieczeństwa”.
red/wPolityce.pl/PAP/FB/X/media
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/738000-relacja-1272-dzien-wojny-na-ukrainie
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.