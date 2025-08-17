Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ocenił, że gotowość Stanów Zjednoczonych do udziału w gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy jest „historyczną decyzją”. Podkreślił, że takie gwarancje powinny zapewniać ochronę na lądzie, w powietrzu i na morzu.
To historyczna decyzja, że Stany Zjednoczone są gotowe uczestniczyć w gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy. Gwarancje bezpieczeństwa wynikające z naszej wspólnej pracy muszą być naprawdę bardzo praktyczne i zapewniać ochronę na lądzie, w powietrzu i na morzu, a także muszą być opracowywane przy udziale Europy
— napisał Zełenski na Telegramie, podsumowując wyniki wideokonferencji przywódców państw wchodzących w skład „koalicji chętnych”.
Ukraiński prezydent uznał spotkanie za „bardzo przydatne”. Stwierdził, że Ukraina otrzymała wyraźne poparcie dla swojej niepodległości i suwerenności, a wszyscy zgadzają się, iż granice państw nie mogą być zmieniane siłą i że kluczowe kwestie powinny być rozwiązywane w formacie trójstronnym: Ukraina, USA i Rosja.
Dodał, że strony wypracowują wspólne spojrzenie na „to, jaka powinno być porozumienie pokojowe – naprawdę uczciwe, szybkie i skuteczne”.
Von der Leyen zapewnia o dalszym wsparciu dla Ukrainy
Po naradzie „koalicji chętnych” przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zadeklarowała na konferencji prasowej, że UE będzie wspierać krainę tak długo, jak będzie to konieczne dla sprawiedliwego i trwałego pokoju.
Jutro prezydent Zełenski uda się wraz z kilkoma przywódcami europejskimi do Waszyngtonu na zaproszenie prezydenta USA Donalda Trumpa. W trakcie spotkania mają być omawiane kwestie zakończenia wojny w Ukrainie i gwarancji bezpieczeństwa dla tego państwa.
tkwl/PAP
