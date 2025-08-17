Nawet gdyby dzięki mnie Rosja oddała Moskwę, media rozpowszechniające fałszywe informacje i tak by mówiły, że popełniłem błąd i że to zła umowa - ocenił prezydent USA Donald Trump.
Gdybym sprawił, że Rosja oddałaby Moskwę w ramach umowy, media fake news i ich PARTNER, skrajnie lewicowi Demokraci, mówiliby, że popełniłem straszny błąd i zawarłem bardzo złą umowę
— napisał Trump w swoim serwisie Truth Social.
Dlatego to są FAKE NEWSY! Powinny też mówić o sześciu wojnach, które WŁAŚNIE ZAKOŃCZYŁEM
— dodał.
Trump oświadczył, że w ciągu sześciu miesięcy zakończył albo powstrzymał sześć wojen. Prezydent wielokrotnie twierdził, że zasługuje na Pokojową Nagrodę Nobla, ale nie otrzyma jej ze względu na swe polityczne przekonania. Jego dążenia do nagrody poparli m.in. przywódcy Azerbejdżanu i Armenii, Rwandy i Demokratycznej Republiki Konga, Kambodży i Izraela.
Niedawno Trump przyznał, że sądził, iż wojna Rosji przeciwko Ukrainie będzie „najłatwiejsza” do zakończenia, a okazała się jedną z najtrudniejszych.
