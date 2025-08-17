Smutna wiadomość! W wieku 87 lat zmarł brytyjski aktor Terence Stamp. "Zostawił po sobie nadzwyczajny dorobek"

Nie żyje brytyjski aktor Terence Stamp. Najbardziej znany z roli Generała Zoda w filmach z serii Superman. O śmierci artysty poinformowała rodzina - podaje Reuters.

Terence Stamp urodził się 22 lipca 1938 roku w Londynie. Tam przeżył bombardowanie miasta w czasie II wojny światowej. Potem porzucił szkołę i podjął się pracy gońca w agencji reklamowej.

Przygoda Stampa z aktorstwem rozpoczęła się po wygraniu stypendium w szkole aktorskiej. Na ekranie zaczął pojawiać się w latach 60. ubiegłego stulecia. W tym czasie jedną z najsłynniejszych jego ról była ekranizacja powieści Thomasa Hardy’ego „Z dala od zgiełku” z 1967 roku, gdzie u boku Julie Christie wcielił się w rolę Sierżanta Troya.

Miał grać Bonda

Miał być następnym Jamesem Bondem po Seanie Connerym. Gdy to się nie powiodło, Stamp grał we włoskich filmach i współpracował z Federico Fellinim przy „Historiach niesamowitych”, które stanowiły adaptację opowiadań Edgara Allana Poe.

Zanim otrzymał rolę złoczyńcy Generała Zoda w serii filmów o Supermanie, zszedł ze sceny aby studiować jogę w Indiach.

Stamp wystąpił również w „Walkirii” w 2008 roku, „Władcach umysłu” z 2011 roku oraz w dziełach Tima Burtona, w tym w „Wielkich oczach” z 2014 roku, gdzie towarzyszył Amy Adams i Christophowi Waltzowi. Stamp zagrał po raz ostatni w 2021 roku w filmie Edgara Wrighta „Ostatniej nocy w Soho”, który otrzymał m.in. 2 nominacje do nagrody BAFTA.

Terence Stamp był laureatem m.in. Złotego Globu za tytułową rolę w filmie „Billy Budd” z 1962 roku, która przyniosła mu również nominację do Oscara. Za „Kolekcjonera” w 1965 roku otrzymał Złotą Palmę. Był dwukrotnie nominowany do Nagrody Brytyjskiej Akademii Filmowej.

Aktor zmarł w niedzielny poranek 17 sierpnia w wieku 87 lat.

Zostawił po sobie nadzwyczajny dorobek, zarówno jako aktor i pisarz, który będzie poruszał i inspirował ludzi przez wiele lat

— czytamy w oświadczeniu rodziny aktora, cytowanym przez Reuters.

