Wysłannik prezydenta USA Steve Witkoff w wywiadzie dla CNN odniósł się do negocjacji pokojowych na Alasce - pomiędzy USA a Rosją. „Zgodziliśmy się w sprawie solidnych gwarancji bezpieczeństwa, które określiłbym jako przełomowe” - powiedział.
Przełomowe gwarancje bezpieczeństwa
Zgodziliśmy się w sprawie solidnych gwarancji bezpieczeństwa, które określiłbym jako przełomowe
— powiedział Witkoff, poproszony o przedstawienie ustaleń z rozmów przywódców USA i Rosji na Alasce.
Nie sądziliśmy, że byliśmy w jakimkolwiek stopniu bliscy zgody na ochronę z tytułu artykułu 5. ze strony Stanów Zjednoczonych
— dodał, odwołując się do artykułu zobowiązującego NATO do udzielenia pomocy zbrojnej zaatakowanym sojusznikom.
Wśród osiągnięć szczytu Witkoff wymienił też zapowiedź zapisania w rosyjskim prawie zobowiązania do niewysuwania kolejnych roszczeń terytorialnych wobec Ukrainy i nieatakowania innych państw, kiedy porozumienie pokojowe zostanie „skodyfikowane”.
Prezydencki doradca powiedział również, że Rosja zaoferowała „ustępstwa w sprawie niektórych innych regionów” poza Donbasem, lecz odmówił ich wymienienia. Zaznaczył jednak, że wiedzą o tym zarówno Ukraińcy, jak i przywódcy europejscy i wszyscy zgadzają się, że poczyniono duże postępy.
Może niewystarczające do zawarcia porozumienia, ale jesteśmy na ścieżce po raz pierwszy. Widzimy ustępstwa w większym stopniu niż w przeszłości
— zaznaczył.
Trump chce szybkiego pokoju
Dodał, że chce wyjść z tego punktu, by osiągnąć dobre porozumienie dla Ukrainy, które „pozwoli na ich samostanowienie i na ochronę ich suwerennych granic”.
Tłumacząc decyzję Trumpa o odejściu od żądania zawieszenia broni, wysłannik prezydenta stwierdził, że chce on doprowadzić do podpisania układu pokojowego „bardzo, bardzo szybko, szybciej niż zawieszenie broni”. Twierdził, że pozwoliły na to postępy poczynione na Alasce, i ocenił, że w ten sposób omija się ustalanie szczegółów, które musiałyby być omawiane podczas rozejmu.
Na „wielkie postępy” z Rosją wskazał dziś też prezydent Donald Trump w krótkim wpisie na platformie społecznościowej Truth Social.
WIELKIE POSTĘPY W SPRAWIE ROSJI. CZEKAJCIE NA DALSZE INFORMACJE
— ogłosił.
