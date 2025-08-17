Wspólna konferencja szefowej KE i Zełenskiego. "Obecne linie frontu w wojnie z Rosją powinny stanowić podstawę do rozmów pokojowych"

  • Świat
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Wolodymyr Zełenski i Ursula von der Leyen / autor: PAP/EPA
Wolodymyr Zełenski i Ursula von der Leyen / autor: PAP/EPA

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapewniła, że UE będzie wspierać Ukrainę tak długo, jak będzie to konieczne. Podkreśliła, że „granic międzynarodowych nie można zmieniać siłą” i że Ukraina musi stać się „stalowym jeżozwierzem, niestrawnym dla potencjalnych najeźdźców”. „Potrzebujemy prawdziwych negocjacji, co oznacza, że możemy zacząć od miejsca, w którym obecnie znajduje się linia frontu” - dodał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

EU wspiera Ukrainę

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała podczas konferencji prasowej w Brukseli - z udziałem prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, że UE będzie wspierać Ukrainę tak długo, jak będzie to konieczne, dla sprawiedliwego i trwałego pokoju.

Granic międzynarodowych nie można zmieniać siłą

— podkreśliła.

Stwierdziła, że nie może być ograniczeń dla ukraińskich sił zbrojnych ani dla pomocy zewnętrznej.

Tak jak już często powtarzałam, Ukraina musi stać się stalowym jeżozwierzem, niestrawnym dla potencjalnych najeźdźców

— dodała.

Zadowolenie ze stanowiska Trumpa

Von der Leyen z zadowoleniem przyjęła gotowość prezydenta USA Donalda Trumpa dotyczącą zaoferowania Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa. Stwierdziła, że Unia Europejska jest „gotowa zrobić, co do niej należy”.

W jej opinii przede wszystkim należy zaspokoić potrzeby obronne państw członkowskich UE. Zapowiedziała też, że w nadchodzących tygodniach uda się z wizytą do tych państw, które znajdują się najbliżej pierwszej linii frontu.

CZYTAJ TAKŻE: Kulisy rozmowy Donalda Trumpa z europejskimi przywódcami. Przydacz o „oddaniu” Donbasu: Nie mogę potwierdzić, iż doszło do pełnej zgody

Akcesja Ukrainy do UE

Przewodnicząca KE dodała, że UE nadal wspiera dążenie Ukrainy do członkostwa w Unii Europejskiej. Jej zdaniem już sama ta deklaracja stanowi pewnego rodzaju gwarancję bezpieczeństwa.

Von der Leyen zapowiedziała, że dopóki w Ukrainie będzie trwał rozlew krwi, Unia Europejska będzie kontynuować sankcje gospodarcze i wywierać presję dyplomatyczną na Rosję.

Zełenski o rozmowach pokojowych

Obecne linie frontu w wojnie z Rosją powinny stanowić podstawę do rozmów pokojowych

— powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, na konferencji prasowej w Brukseli z szefową KE.

Dodał, że nie widać żadnych oznak, by Rosja była gotowa do trójstronnego szczytu z USA i Ukrainą.

Potrzebujemy prawdziwych negocjacji, co oznacza, że możemy zacząć od miejsca, w którym obecnie znajduje się linia frontu

— ocenił prezydent.

Na tym etapie nie ma żadnych sygnałów ze strony Rosji, że trójstronny szczyt się odbędzie

— dodał Zełenski, który już wczoraj wyraził gotowość uczestnictwa w takim formacie.

Jutro razem z kilkoma przywódcami europejskimi uda się do Waszyngtonu.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Radosław Sikorski będzie dziś uczestniczył w spotkaniu „koalicji chętnych”. Tematem mają być kolejne etapy rozmów pokojowych

Europejska delegacja na spotkanie w Białym Domu. Zełenski, Trump i liderzy starego kontynentu razem po rozmowach z Putinem

xyz/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych