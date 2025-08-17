Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapewniła, że UE będzie wspierać Ukrainę tak długo, jak będzie to konieczne. Podkreśliła, że „granic międzynarodowych nie można zmieniać siłą” i że Ukraina musi stać się „stalowym jeżozwierzem, niestrawnym dla potencjalnych najeźdźców”. „Potrzebujemy prawdziwych negocjacji, co oznacza, że możemy zacząć od miejsca, w którym obecnie znajduje się linia frontu” - dodał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
EU wspiera Ukrainę
Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała podczas konferencji prasowej w Brukseli - z udziałem prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, że UE będzie wspierać Ukrainę tak długo, jak będzie to konieczne, dla sprawiedliwego i trwałego pokoju.
Granic międzynarodowych nie można zmieniać siłą
— podkreśliła.
Stwierdziła, że nie może być ograniczeń dla ukraińskich sił zbrojnych ani dla pomocy zewnętrznej.
Tak jak już często powtarzałam, Ukraina musi stać się stalowym jeżozwierzem, niestrawnym dla potencjalnych najeźdźców
— dodała.
Zadowolenie ze stanowiska Trumpa
Von der Leyen z zadowoleniem przyjęła gotowość prezydenta USA Donalda Trumpa dotyczącą zaoferowania Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa. Stwierdziła, że Unia Europejska jest „gotowa zrobić, co do niej należy”.
W jej opinii przede wszystkim należy zaspokoić potrzeby obronne państw członkowskich UE. Zapowiedziała też, że w nadchodzących tygodniach uda się z wizytą do tych państw, które znajdują się najbliżej pierwszej linii frontu.
Akcesja Ukrainy do UE
Przewodnicząca KE dodała, że UE nadal wspiera dążenie Ukrainy do członkostwa w Unii Europejskiej. Jej zdaniem już sama ta deklaracja stanowi pewnego rodzaju gwarancję bezpieczeństwa.
Von der Leyen zapowiedziała, że dopóki w Ukrainie będzie trwał rozlew krwi, Unia Europejska będzie kontynuować sankcje gospodarcze i wywierać presję dyplomatyczną na Rosję.
Zełenski o rozmowach pokojowych
Obecne linie frontu w wojnie z Rosją powinny stanowić podstawę do rozmów pokojowych
— powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, na konferencji prasowej w Brukseli z szefową KE.
Dodał, że nie widać żadnych oznak, by Rosja była gotowa do trójstronnego szczytu z USA i Ukrainą.
Potrzebujemy prawdziwych negocjacji, co oznacza, że możemy zacząć od miejsca, w którym obecnie znajduje się linia frontu
— ocenił prezydent.
Na tym etapie nie ma żadnych sygnałów ze strony Rosji, że trójstronny szczyt się odbędzie
— dodał Zełenski, który już wczoraj wyraził gotowość uczestnictwa w takim formacie.
Jutro razem z kilkoma przywódcami europejskimi uda się do Waszyngtonu.
