Agencja Reuters, powołując się na źródła, informuje, że Rosja rozważa wycofanie się z zajętych terenów w obwodach sumskim i charkowskim w zamian za przejęcie pełnej kontroli nad Donbasem. Moskwa ma domagać się także formalnego uznania aneksji Krymu oraz zniesienia sankcji Zachodu, a według doniesień Władimir Putin sygnalizuje gotowość do rozmów o gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy.
Obwody sumski i charkowski za Donbas
Obecnie rosyjskie wojska kontrolują około 440 km kw. obwodów sumskiego i charkowskiego, leżących w północno-wschodniej części Ukrainy - wynika z ukraińskich serwisów monitorujących przebieg działań na froncie. Cała powierzchnia tych dwóch regionów to ponad 55 tys. km kw.
Jak wcześniej informowały różne media, przywódca Rosji Władimir Putin zażądał w rozmowie z prezydentem USA Donaldem Trumpem na Alasce przejęcia przez Rosję całości Donbasu we wschodniej Ukrainie - czyli obwodów donieckiego i ługańskiego.
Powierzchnia tych dwóch regionów, bogatych w złoża pierwiastków ziem rzadkich, to około 53 tys. km kw. Ukraina kontroluje tam obecnie zaledwie 6,6 tys. km kw., lecz na tym obszarze znajdują się kluczowe ośrodki ukraińskiej obrony - Kramatorsk i Słowiańsk.
Według brytyjskiej gazety „Financial Times” Putin powiedział, że - w zamian za Donbas - zamrozi linię frontu w obwodach chersońskim i zaporoskim, znajdujących się na południu Ukrainy.
Moskwa żąda uznania Krymu
Rozmówcy agencji Reutera przekazali, że Rosja domaga się także formalnego uznania swojej suwerenności nad Krymem, okupowanym przez Moskwę od 2014 r.
Nie jest jasne, czy stronie rosyjskiej chodzi o uznanie USA, czy także innych krajów zachodnich i Ukrainy, które dotąd odrzucały taką możliwość.
Kolejnym żądaniem Rosjan ma być zniesienie sankcji Zachodu. Tutaj jednak znów źródła nie są pewne, czy chodzi jedynie o restrykcje nałożone przez Waszyngton, czy również o sankcje europejskie.
Rosja nie odstąpiła też od swojego sprzeciwu, by Ukraina mogła zostać członkiem NATO, choć - według źródeł - Putin zdawał się wyrażać otwartość wobec możliwości, by Ukraina otrzymała jakiegoś rodzaju gwarancje bezpieczeństwa.
