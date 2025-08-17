Szef węgierskiego MSZ odniósł się do spotkania Trumpa z Putinem. „Przez 3,5 roku konsekwentnie opowiadaliśmy się za zawieszeniem broni i negocjacjami” – podkreślił Peter Szijjarto. Dodał, że Budapeszt liczy, iż „rozmowy na Alasce otworzą drogę do pokoju” i nie powtórzy się scenariusz, gdy - jak stwierdził - „zachodni Europejczycy storpedowali porozumienie pokojowe ze Stambułu”.
Stanowisko węgierskeigo MSZ ws. rozmów pokojowych
Minister Szijjarto poinformował na X i Facebooku o dwóch rozmowach telefonicznych, w których wziął udział szczycie przywódców USA i Rosji na Alasce. Polityk rozmawiał z zastępcą sekretarza stanu USA Christopherem Landauem oraz ministrem spraw zagranicznych Rosji Siergiejem Ławrowem.
Wyraziłem uznanie Węgier dla Donalda Trumpa za wysiłki na rzecz pokoju i za to, że, pomimo presji, spotkanie (Trumpa z Władimirem Putinem) się odbyło
— napisał Węgier w odniesieniu do rozmowy z przedstawicielem amerykańskiej administracji.
Przez 3,5 roku żyliśmy w cieniu wojny, codziennie mierząc się z jej konsekwencjami: wyzwaniami dotyczącymi bezpieczeństwa, inflacją, gwałtownie rosnącymi cenami energii i próbami Brukseli, by wciągnąć nas w wojnę
— dodał Szijjarto.
Szef węgierskiej dyplomacji oświadczył:
Przez te 3,5 roku konsekwentnie opowiadaliśmy się za zawieszeniem broni i negocjacjami, ponieważ wiemy, że rozwiązanie nie nadejdzie z pola walki. Mamy nadzieję, że (piątkowe) rozmowy na Alasce otworzą drogę do pokoju. Jednocześnie wierzymy, że nie skończy się to tak, jak 3,5 roku temu, kiedy zachodni Europejczycy storpedowali porozumienie pokojowe ze Stambułu. Proces rozpoczęty na Alasce nie może zostać przerwany.
Komentując rozmowę z Ławrowem, poinformował, że potwierdził w niej „zaangażowanie Węgier po stronie pokoju”.
Celem Budapesztu jest trwałe rozwiązanie konfliktu (Rosji z Ukrainą) i przywrócenie pokoju i bezpieczeństwa w Europie Środkowej
— dodał.
Turcja oferuje pomoc przy negocjacjach
Minister spraw zagranicznych Turcji Hakan Fidan rozmawiał natomiast z Ławrowem oraz szefem ukraińskiej dyplomacji Andrijem Sybihą. Źródła cytowane przez dziennik „Hurriyet” podały, że szefowie resortów dyplomacji Turcji i Ukrainy omówili ustalenia szczytu na Alasce, a Fidan podkreślił, że trwały pokój może być osiągnięty jedynie poprzez włączenie w proces Ukrainy. Turecki minister zaznaczył też, że jego kraj jest gotów podjąć się bardziej ambitnej roli w wysiłkach mających doprowadzić do zakończenia wojny.
Fidan zaoferował Ławrowowi wsparcie rządu w Ankarze i wyraził nadzieję, że „proces rozpoczęty na Alasce doprowadzi do trwałego pokoju z udziałem Ukrainy” - przekazała agencja Anadolu.
W opinii prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana rozmowa Trumpa z Putinem nadała „nowy impet” wysiłkom na rzecz zakończenia wojny rosyjsko-ukraińskiej.
Mamy nadzieję, że ten nowy proces - z udziałem prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego - położy podwaliny pod trwały pokój. Turcja jest gotowa wnieść wszelki wkład w budowanie pokoju
— dodał turecki przywódca.
