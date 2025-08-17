Europejska delegacja na spotkanie w Białym Domu. Zełenski, Trump i liderzy starego kontynentu razem po rozmowach z Putinem

Wołodymyr Zełenski spotka się jutro w Waszyngtonie z Donaldem Trumpem. Prezydentowi Ukrainy towarzyszyć będą: prezydent Francji Emmanuel Macron, prezydent Finlandii Alexander Stubb, premier Włoch Giorgia Meloni, sekretarz generalny NATO Mark Rutte, kanclerz Niemiec Friedrich Merz i przewodnicząca KE Ursula von der Leven.

Prezydent Ukrainy uda się jutro do Waszyngtonu. Wraz z nim pojedzie przewodnicząca KE Ursula von der Leyen.

Na prośbę prezydenta Zełenskiego, dołączę jutro do spotkania prezydenta (USA Donalda) Trumpa i innych europejskich liderów w Białym Domu

— napisała na platformie X.

Do Zełenskiego i von der Leyen dołączy także kanclerz Niemiec.

Friedrich Merz będzie towarzyszył prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu w jego poniedziałkowym spotkaniu z prezydentem USA Donaldem Trumpem w Waszyngtonie

— podał dziś rzecznik niemieckiego rządu.

Ponadto władze Francji, Finlandii, Włoch i NATO, poinformowały:

Prezydent Francji Emmanuel Macron, prezydent Finlandii Alexander Stubb, premier Włoch Giorgia Meloni i sekretarz generalny NATO Mark Rutte dołączą do poniedziałkowego spotkania prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego i prezydenta USA Donalda Trumpa w Białym Domu.

Politycy przybędą do stolicy USA trzy dni po rozmowach Trumpa z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem na Alasce.

