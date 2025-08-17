Niemcy nie godzą się na wypłatę odszkodowań dla byłych kolonii m.in. w Afryce i Azji Wschodniej. Jak podaje „Tagesspiegel”, Berlin jednocześnie chce przyspieszyć proces rozliczenia okresu dominacji kolonialnej.
Z zapytaniem o „rozliczenie z krzywdami wyrządzonymi w krajach dotkniętych niemiecką kolonizacją” do koalicji rządzącej zwróciła się partia Zielonych. Rząd podkreślił, że – owszem – chce dokonać rozliczenia, jednak „pojęcie zadośćuczynienia czy odszkodowania w prawie międzynarodowym opiera się na naruszeniu jakiegoś zobowiązania międzynarodowego”. W okresie zagarnięcia kolonii i ich rządów w Afryce, Oceanii czy Azji Wschodniej, Niemcy nie poczyniły takiego zobowiązania, dlatego też Berlin ocenia, że w tym kontekście koncepcja zadośćuczynienia nie znajduje uzasadnienia.
Co ze środkami dla Namibii?
W 2021 r., po wieloletnich negocjacjach, uzgodniono, że Niemcy przekażą 1,1 mld euro na wsparcie Namibii w ciągu najbliższych 30 lat. Rząd w Berlinie zapowiadał przeznaczenie 1,05 mld euro z tej kwoty na „program odbudowy i rozwoju”, pozostałe 50 mln – „na program pojednania”. Żadne środki nie trafiły jeszcze do Namibii.
Nie zostały również zakończone rozmowy dotyczące harmonogramu i szczegółów realizacji obu programów. Berlin pozostaje także „w kontakcie z wieloma krajami w sprawie zwrotu dóbr kultury i szczątków ludzkich pochodzących z kontekstu kolonialnego”.
Kolonializm i ludobójstwo
W czasie niemieckiej dominacji kolonialnej od 1884 r. życie straciły dziesiątki tysięcy mieszkańców Afryki, Oceanii oraz Azji Wschodniej. Brutalne rządy kolonizatorów wywołały wiele powstań i wojen, natomiast na terenie Namibii doszło do masowych mordów, oficjalnie uznawanych dziś w tym regionie za ludobójstwo. Rząd w Berlinie podkreślał już w przeszłości, że nie widzi podstaw prawnych, aby dawne kolonie niemieckie uzyskały odszkodowania.
Jednym z powodów może być fakt, że dopiero w 1948 r. na mocy konwencji Zgromadzenia Ogólnego ONZ ludobójstwo zostało uznane za przestępstwo. Konwencja ta nie ma mocy wstecznej.
aja/DW.com
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/737958-nie-tylko-reparacje-niemcy-nie-chca-placic-bylym-koloniom
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.