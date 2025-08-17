Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ocenił, że odrzucanie przez Rosję apeli o zawieszenie broni utrudnia perspektywę osiągnięcia trwałego pokoju i wymaga ogromnego wysiłku ze strony społeczności międzynarodowej. „To komplikuje sytuację. Jeśli brak im woli, by wydać prosty rozkaz wstrzymania ataków, wiele wysiłku może wymagać sprawienie, by Rosja miała wolę (…) pokojowej koegzystencji z sąsiadami przez dziesięciolecia” - skomentował na X.
Prezydent Ukrainy odniósł się do wczorajszego oświadczenia przywódców ośmiu państw nordyckich i bałtyckich, którzy ocenili między innymi, że osiągnięcie pokoju pomiędzy Ukrainą a Rosją wymaga zawieszenia broni i gwarancji bezpieczeństwa dla Kijowa. Zełenski podziękował im za wsparcie.
Widzimy, że Rosja odrzuca liczne apele o zawieszenie broni i nie postanowiła jeszcze, kiedy zatrzyma zabijanie. To komplikuje sytuację. Jeśli brak im woli, by wydać prosty rozkaz wstrzymania ataków, wiele wysiłku może wymagać sprawienie, by Rosja miała wolę (…) pokojowej koegzystencji z sąsiadami przez dziesięciolecia
— napisał ukraiński przywódca na portalu X.
Zełenski napisał również, że w trwają przygotowania do jego spotkania z prezydentem USA Donaldem Trumpem, zaplanowanego na poniedziałek. Podziękował amerykańskiemu przywódcy za zaproszenie do Waszyngtonu.
Ważne jest, że wszyscy zgadzają się co do konieczności rozmów na szczeblu przywódców, by wyjaśnić wszystkie szczegóły i ustalić, jakie kroki są potrzebne i zadziałają
— dodał przywódca Ukrainy.
Trump spotkał się dwa dni temu na Alasce z przywódcą Rosji Władimirem Putinem, z którym według zapowiedzi miał rozmawiać o zawieszeniu broni. Po spotkaniu przyznał, że nie zawarto porozumienia, choć – jak przekonywał – osiągnięto ku temu wielkie postępy. Wspomniał też, że nierozwiązanych pozostało kilka kwestii, ale nie sprecyzował, jakich.
Portal Axios podał, powołując się na anonimowe źródła, że Trump chciałby się w piątek spotkać wspólnie z Zełenskim i Putinem.
