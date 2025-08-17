Paraliż na hiszpańskich lotniskach. Pracownicy strajkują, co jest przyczyną odwołań i opóźnień lotów m.in. na El Prat w Barcelonie

Na lotniskach w całej Hiszpanii trwają strajki pracowników obsługi naziemnej, doprowadzając do odwołań i opóźnień lotów, m.in. na El Prat w Barcelonie, jednym z największych lotnisk w kraju.

Wczoraj rozpoczął się strajk pracowników grupy Menzies, obsługującej hiszpańskie lotniska, którzy dołączyli do protestujących od 15 sierpnia pracowników Azul Handling, obsługujących loty linii Ryanair.

Grupa Menzies jest odpowiedzialna w Hiszpanii za obsługę takich linii jak Emirates, British Airways, American Airlines, EasyJet, Turkish Airlines, Norwegian czy Wizz Air.

Odwołane i opóźnione loty

Strajki doprowadziły do odwołań i opóźnień lotów m.in. na lostniku El Prat w Barcelonie; ucierpiały m.in. połączenia z Londynem. Jak poinformował portal radia Cadena SER, odwołane zostały również dwa loty Air Canada, choć było to związane ze strajkiem stewardes kanadyjskich linii lotniczych.

Lotnisko El Prat w Barcelonie to drugi największy – po madryckim Barajas – port lotniczy w Hiszpanii. Obecnie może obsłużyć około 55 mln pasażerów rocznie, ale po zapowiedzianej przez władze Katalonii rozbudowie może to być nawet 70 mln.

Strajki, które według zapowiedzi potrwają z przerwami do końca roku, mają miejsce w środku sezonu turystycznego. W poprzednim roku do Hiszpanii przyjechała rekordowa liczba 94 mln zagranicznych gości.

