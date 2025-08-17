Główną przyczyną wojny na Ukrainie jest niezdolność Rosji do zaakceptowania upadku ZSRR. Władimir Putin, mówiąc podczas szczytu na Alasce o „głównych przyczynach wojny”, tylko potwierdził, że jego cele, w tym żądania wysunięte w 2022 r., pozostają niezmienne - oświadczył szef estońskiej dyplomacji Margus Tsahkna.
Przed rozpoczęciem ataku militarnego na Ukrainę, Rosja zażądała od krajów zachodnich gwarancji co do dalszego nierozszerzania NATO na wschód, a także wycofania wielonarodowych sił z tych państw Europy Środkowej i Wschodniej, które przystąpiły do Sojuszu po 1997 r.
Według estońskich władz żądania Moskwy, co do praktycznego przywrócenia granic NATO z 1997 r. oznaczają jedynie dążenie „przywrócenia stref wpływów z czasów ZSRR”.
Presja na Rosję
Należy zwiększyć presję na Rosję, zaczynając od surowszych sankcji, tak by zakończyć wojnę na Ukrainie trwałym pokojem
— zaapelował minister spraw zagranicznych Estonii.
Jedyną prawdziwą miarą sukcesu (na drodze do pokoju) jest to, czy Putin zakończy swoją agresję
— dodał Tsahkna, podkreślając, że mimo szczytu USA-Rosja na Alasce, rosyjska armia przeprowadziła nowe ataki rakietowe i dronami na ukraińską ludność.
Rosja próbuje zyskać na czasie. Nie możemy go jej dać
— podsumował szef estońskiej dyplomacji, komentując spotkanie Trump-Putin.
