W Kastylii i Leonie, Galicji i Estremadurze wciąż szaleją pożary, które w całym kraju w sierpniu zniszczyły już ponad 100 tys. hektarów. Dziś na obszary niszczone przez żywioł uda się premier Hiszpanii Pedro Sanchez, który z powodu poważnej sytuacji przerwał swój urlop.
Najpoważniejsza sytuacja utrzymuje się w prowincjach Ourense (Galicja), Leon (Kastylia i Leon) a także w Caceres (Estremadura).
Pożary miały miejsce również w innych regionach, m.in. w Walencji. W niektórych poinformowano o wysokim ryzyku ich wybuchu. Katalońskie władze ostrzegły, że niedziela będzie dniem o najwyższym zagrożeniu pożarami w regionie w całym roku z powodu szczytu fali upałów.
Wciąż nie wznowiono połączenia kolejowego między Madrytem a Galicją, a kilkanaście dróg pozostaje zamkniętych. W całym kraju zostało ewakuowanych ponad 23,6 tys. mieszkańców. Śmierć poniosły dotychczas trzy osoby, a kilkanaście zostało rannych.
W sierpniu 20 dużych pożarów zniszczyło już ponad 115 tys. hektarów – podał publiczny nadawca radiowo-telewizyjny RTVE.
Obecnie mamy do czynienia z bardzo skomplikowanymi pożarami, o innym charakterze niż w przeszłości, częściowo z powodu zmian klimatycznych
— stwierdził w sobotnim wywiadzie dla dziennika „El Pais” szef hiszpańskiego MSW Fernando Grande-Marlaska.
Minister zapewnił, że kraj ma wystarczające zasoby do walki z żywiołem, a kiedy potrzebne jest ich uzupełnienie, zwraca się do partnerów z UE, jak w przypadku dwóch samolotów gaśniczych, które Hiszpania otrzymała w ostatnich dniach od Francji.
Premier Sanchez przerwał swoje wakacje na Wyspach Kanaryjskich, aby w niedzielę udać się do prowincji Ourense i Leon, gdzie ma spotkać się z osobami koordynującymi walkę z żywiołem – poinformowała kancelaria premiera.
W Hiszpanii od dwóch tygodni trwa jedna z najdłuższych i najintensywniejszych w historii fal upałów, z temperaturami dochodzącymi do 44 stopni Celsjusza. Ma ona potrwać do poniedziałku.
tkwl/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/737936-fala-pozarow-w-hiszpanii-premier-sanchez-przerwal-urlop
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.