Trwa 1271. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie.
Niedziela, 17 sierpnia 2025 r.
00:05. Sytuacja na froncie
Łącznie od początku minionego dnia doszło do 126 starć bojowych - przekazuje ukraiński sztab generalny w w najnowszej informacji operacyjnej.
Na kierunku Łymana rosyjskie wojska uderzały 16 razy, zaś na odcinku pokrowskim podjęły 38 ataków na pozycje ukraińskich jednostek.
00:00. Media: Putin zgodził się na obecność zachodnich wojsk w Ukrainie
Prezydent USA Donald Trump powiadomił europejskich przywódców, że Władimir Putin zgodził się z tym, że w ramach porozumienia pokojowego w Ukrainie stacjonowaliby zachodni żołnierze, którzy mieliby gwarantować jego trwałość - podał „Wall Street Journal”.
Podczas rozmowy telefonicznej w sobotę, około godz. 3 czasu środkowoeuropejskiego, Trump powiedział europejskim przywódcom, że pracował 24 godziny bez przerwy. Wydawał się zmęczony i poirytowany postawą Putina - twierdzą urzędnicy uczestniczący w rozmowie.
Powiedział również europejskim przywódcom, że chce, aby do końca przyszłego tygodnia odbyło się trójstronne spotkanie z Zełenskim i Putinem w celu przyspieszenia procesu pokojowego – poinformowali europejscy urzędnicy. Prezydent USA miał też zadeklarować, że jest otwarty na to, by zaoferować Ukrainie amerykańskie gwarancje bezpieczeństwa. To istotna zmiana w jego stanowisku co do roli USA w zakończeniu wojny - podkreślił konserwatywny dziennik. Trump przekazał też, że Putin nie przestanie walczyć podczas rozmów pokojowych i nalegał, by Ukraina zrzekła się wschodniego terytorium w zamian za zamrożenie linii frontu w pozostałych częściach kraju.
Amerykański przywódca miał też powiadomić, że Putin zgodził się na to, by w ramach porozumienia pokojowego w Ukrainie obecne były zachodnie siły, które miałyby gwarantować jego przestrzeganie.
red/wPolityce.pl/PAP/FB/X/media
