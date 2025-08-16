Władimir Putin ocenił, że jego spotkanie z prezydentem USA Donaldem Trumpem było „bardzo przydatne i odbyło się w odpowiednim momencie” – podała agencja Reutera za rosyjskimi mediami.
Podczas narady na Kremlu, poświęconej wynikom szczytu na Alasce, Putin poinformował, że rozmawiał z amerykańskim prezydentem o sposobach zakończenia konfliktu w Ukrainie i „przyczynach tego kryzysu”. Jak oświadczył, podstawą uregulowania konfliktu powinno być usunięcie tych przyczyn.
Minęło dużo czasu, odkąd bezpośrednio prowadziliśmy negocjacje tego rodzaju na tym poziomie. Była okazja, aby spokojnie, szczegółowo, raz jeszcze przedstawić nasze stanowisko
— powiedział.
Stwierdził, że Rosja szanuje stanowisko USA w sprawie konfliktu na Ukrainie i to, że amerykańska administracja „widzi potrzebę szybkiego zaprzestania działań wojennych”.
Szczyt w Anchorage
Trump spotkał się z Putinem w bazie wojskowej Elmendorf-Richardson na Alasce. Rozmowy ocenili jako „konstruktywne”, ale po ich zakończeniu nie podali konkretnych uzgodnień. Trump zaznaczył, że zgodził się z Putinem w wielu sprawach, lecz kilka ważnych kwestii pozostało nierozwiązanych.
