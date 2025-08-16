Biuro gubernatora Wirginii Zachodniej poinformowało, że na wniosek administracji prezydenta USA Donalda Trumpa skieruje 300-400 żołnierzy Gwardii Narodowej do Waszyngtonu.
Władze tego stanu przekazały w oświadczeniu, że wysłanie sił „pokazuje zaangażowanie na rzecz bezpieczeństwa publicznego i współpracy regionalnej”. Wsparcie ma obejmować też sprzęt i szkolenie.
Cytowany przez agencję Reutera przedstawiciel Białego Domu zapowiedział, że do Waszyngtonu wezwani będą kolejni żołnierze Gwardii Narodowej, by „chronić majątek federalny, stworzyć bezpieczne środowisko dla funkcjonariuszy organów ścigania, aby mogli oni wykonywać swoje obowiązki w razie potrzeby, oraz by zapewnić widoczną obecność w celu odstraszania przestępców”.
Gwardia Narodowa podlega gubernatorom stanowym, z wyjątkiem sytuacji, gdy zostaje powołana do służby federalnej. Gwardia Narodowa Dystryktu Kolumbii, który nie ma statusu stanu, podlega jednak bezpośrednio prezydentowi.
800 żołnierzy już przystąpiło do misji
W czwartek Pentagon ogłosił, że 800 żołnierzy Gwardii Narodowych, skierowanych na ulice Waszyngtonu przez prezydenta USA, przystąpiło do misji. Decyzję o skierowaniu Gwardii na ulice miasta Trump podjął w poniedziałek, argumentując to walką z przestępczością. Tego dnia przejął też kontrolę nad waszyngtońską policją.
Trump ocenił, że „przestępczość w Waszyngtonie jest gorsza niż kiedykolwiek wcześniej”. Waszyngtońscy przedstawiciele - powołując się na statystyki - przekonują, że przestępczość w mieśie spada i obecnie jest na poziomie najniższym od 30 lat, lecz według prezydenta dane są „sfałszowane”. Trump mówił też, że „Waszyngton ma jeden z najwyższych poziomów przestępczości na świecie, wyższy niż w wielu najbrutalniejszych krajach trzeciego świata”.
olnk/PAP
