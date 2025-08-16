Prezydent USA Donald Trump stwierdził podczas rozmowy z europejskimi liderami, że można szybko osiągnąć pokój, jeśli Ukraina wycofa się z reszty obwodu donieckiego – donosi „New York Times”. W zamian Władimir Putin miał zaoferować rozejm, a Trump nie wykluczył gwarancji bezpieczeństwa z udziałem żołnierzy USA.
Według dziennika, powołującego się na europejskich urzędników, Trump powiedział przywódcom europejskim, że popiera plan Władimira Putina zakładający oddanie kontrolowanych przez Ukrainę części Donbasu w zamian za zawieszenie broni i zamrożenie linii frontu.
Plan ten ma być przedmiotem rozmowy prezydentów USA i Ukrainy, lecz według „NYT” Kijów chce poznać więcej szczegółów i „nie rozumie”, dlaczego Trump zrezygnował z postulatu natychmiastowego zawieszenia broni.
Zełenski i europejscy przywódcy stanowczo sprzeciwiają się takiemu odstąpieniu niezamieszkanych terenów, które również zawierają ważne linie obronne i są bogate w minerały. Ukraińscy urzędnicy stwierdzili, że ostateczne porozumienie nie może zakładać zgody Kijowa na trwałe oddanie jakiegokolwiek ukraińskiego terytorium suwerennego, co naruszałoby ukraińską konstytucję
— donosi dziennik.
Kolejne gwarancje
Trump jednak miał również powiedzieć, że Putin zgodził się, iż Ukraina powinna mieć silne gwarancje bezpieczeństwa, choć nie w ramach NATO. Amerykański prezydent powiedział Europejczykom, że amerykańscy żołnierze mogliby być częścią tych gwarancji. Rosja miała również zaproponować zobowiązanie się – na piśmie – że nie zaatakuje ponownie.
Doniesienia „NYT” potwierdza również „Financial Times”, który także pisze o propozycji oddania obwodu donieckiego za rozejm i obietnicę powstrzymania się od dalszych ataków. Wydaje się, że jest to ta sama propozycja, którą według „Wall Street Journal” Putin miał złożyć w rozmowie z wysłannikiem Trumpa, Steve’em Witkoffem, jeszcze nieco ponad tydzień temu.
Putin gotów na kompromis?
Według cytowanego przez gazetę byłego urzędnika Kremla Putin nie porzucił swoich żądań zajęcia się „podstawowymi przyczynami” wojny, co w praktyce oznacza „zakończenie państwowości Ukrainy w jej obecnej formie”.
Rosyjski prezydent ma być jednak otwarty na kompromisy, w tym terytorialne, jeśli jego główne żądania zostałyby spełnione.
„FT” donosi, że Zełenski nie zgodzi się na wycofanie z obwodu donieckiego, ale jest otwarty na dyskusję o sprawach terytorialnych.
