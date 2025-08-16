„Trzeba osiągnąć trwały pokój, a nie kolejną przerwę między rosyjskimi inwazjami, a także jak najszybciej zakończyć zabijanie, ostrzały na froncie, uderzenia z powietrza i ataki przeciwko infrastrukturze portowej” - przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski po rozmowie z europejskimi przywódcami.
Należy osiągnąć prawdziwy pokój, który będzie trwały, a nie stanie się (wyłącznie) kolejną przerwą między rosyjskimi inwazjami. Należy jak najszybciej położyć kres zabijaniu, zaprzestać ostrzałów zarówno na polu walki, jak i w powietrzu oraz (ataków) przeciwko naszej infrastrukturze portowej
— napisał Zełenski na platformie X.
Uwolnienie ukraińskich jeńców
Prezydent podkreślił, że trzeba uwolnić z Rosji wszystkich ukraińskich jeńców wojskowych i więźniów cywilnych oraz odzyskać dzieci uprowadzone przez stronę rosyjską.
Tysiące naszych obywateli nadal przebywa w niewoli, oni wszyscy muszą wrócić do domu. Należy utrzymywać presję na Rosję, dopóki trwa agresja i okupacja
— oświadczył.
Szef państwa ukraińskiego poinformował, że w rozmowie z prezydentem USA Donaldem Trumpem opowiedział się za zaostrzeniem sankcji na Kreml, jeśli nie dojdzie do trójstronnego spotkania przywódców (Ukraina-USA-Rosja) lub jeśli Rosja będzie unikać uczciwego zakończenia wojny.
Sankcje są skutecznym narzędziem. Należy zapewnić niezawodne i długoterminowe bezpieczeństwo przy udziale zarówno Europy, jak i Stanów Zjednoczonych
— zaznaczył.
Zdaniem Zełenskiego wszystkie zagadnienia ważne dla Ukrainy muszą być omawiane z udziałem Kijowa, a żadna kwestia, w szczególności terytorialna, nie może być rozstrzygana bez udziału strony ukraińskiej.
Prezydent podziękował partnerom, którzy pomagają.
Dzisiaj pojawiło się ważne oświadczenie europejskich przywódców, które wzmacnia naszą pozycję. Pracujmy dalej wszyscy razem: Europejczycy, Amerykanie, wszyscy na świecie, którzy pragną pokoju i spokoju w stosunkach międzynarodowych
— dodał.
Oświadczenie europejskich przywódców
W dzisiejszym oświadczeniu europejscy przywódcy podkreślili, że z zadowoleniem przyjęli wysiłki prezydenta USA, aby zakończyć rosyjską agresję przeciw Ukrainie. Przywódcy oświadczyli, że są gotowi utrzymać presję na Rosję oraz wzmacniać sankcje i inne środki nacisku gospodarczego na Kreml.
Trump spotkał się wczoraj z przywódcą Rosji Władimirem Putinem w bazie wojskowej Elmendorf-Richardson na Alasce. Przywódcy określili swoje spotkanie na Alasce jako „konstruktywne”, ale po zakończeniu rozmów nie podali konkretnych uzgodnień.
CZYTAJ WIĘCEJ Co powiedział Karol Nawrocki w rozmowie z Trumpem? Leśkiewicz: Podkreślił, że z Putinem należy zachować ostrożność
tt/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/737902-zelenski-potrzebny-jest-trwaly-pokoj-a-nie-tylko-przerwa
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.