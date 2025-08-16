Skamieniałe szczątki dwóch etiopskich hominidów, Lucy i Selam, będą od 25 sierpnia eksponowane w Pradze na wystawie „Pochodzenie człowieka i skamieniałości” - poinformowała Selamawit Kassa, etiopska minister turystyki na konferencji prasowej zorganizowanej na międzynarodowym lotnisku Addis Abeba Bole.
Fragmentaryczne skamieniałości Lucy – znaleziono tylko 40 proc. jej szkieletu - należącej do gatunku Australopithecus afarensis, który żył w Afryce około 4 do 3 milionów lat temu, zostały odkryte w osadzie Hadar w Etiopii w 1974 r. przez amerykańskiego badacza Donalda Johansona i jego asystenta Toma Graya. Lucy, czy Dinknesh, jak określa się w języku lokalnym, żyła około 3,2 mln lat temu.
Niesamowite odkrycie!
W 2000 r. odkryto skamieliny hominida żyjącego 150 tys. lat przed Lucy i nazwano je Selam.
Etiopskie szkielety będą eksponowane w Muzeum Narodowym Republiki Czeskiej przez około dwa miesiące. To druga w historii zagraniczna podróż Lucy. Wcześniej od 2013 r. przez kilka lat gościła w Stanach Zjednoczonych.
Oryginalne szczątki rzadko eksponowane są nawet w Etiopii, te prawdziwe szczątki przechowywane są w zabezpieczonym skarbcu, a w tamtejszym muzeum wystawiona jest replika Lucy.
CZYTAJ WIĘCEJ: Kiedy Homo sapiens dotarł do Azji Centralnej? Naukowcy poszukają śladów hominidów! „Mamy jaskinię, która bardzo dobrze rokuje”
nt/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/737881-szczatki-dwoch-etiopskich-hominidow-zawitaja-do-europy
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.