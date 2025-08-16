Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że 18 sierpnia, na zaproszenie prezydenta USA Donalda Trumpa, złoży wizytę w Waszyngtonie, gdzie będzie rozmawiał o inicjatywach na rzecz zakończenia wojny z Rosją.
Wiadomość o wizycie w Stanach Zjednoczonych Zełenski przekazał dzisiaj, po rozmowie telefonicznej z Trumpem i telekonferencji z liderami europejskimi na temat spotkania Trumpa z przywódcą Rosji Władimirem Putinem, zorganizowanego wczoraj na Alasce.
Propozycja spotkania
Popieramy propozycję prezydenta Trumpa, dotyczącą spotkania trójstronnego Ukraina-Ameryka-Rosja. Ukraina podkreśla: wszystkie kluczowe kwestie mogą być omawiane na szczeblu przywódców i format trójstronny jest w tym przypadku odpowiedni
— napisał Zełenski w komunikatorze Telegram.
Wszystkie szczegóły dotyczące powstrzymania morderstw i zakończenia wojny zamierzam omówić z prezydentem Trumpem w poniedziałek w Waszyngtonie. Jestem wdzięczny za zaproszenie
— dodał ukraiński prezydent.
