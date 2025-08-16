Zełenski będzie rozmawiał z Trumpem o zakończeniu wojny. 18 sierpnia pojawi się w Waszyngtonie. "Popieramy propozycję prezydenta"

Biały Dom, Wołodymyr Zełenski / autor: PAP/EPA/SHAWN THEW/X

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że 18 sierpnia, na zaproszenie prezydenta USA Donalda Trumpa, złoży wizytę w Waszyngtonie, gdzie będzie rozmawiał o inicjatywach na rzecz zakończenia wojny z Rosją.

Wiadomość o wizycie w Stanach Zjednoczonych Zełenski przekazał dzisiaj, po rozmowie telefonicznej z Trumpem i telekonferencji z liderami europejskimi na temat spotkania Trumpa z przywódcą Rosji Władimirem Putinem, zorganizowanego wczoraj na Alasce.

Propozycja spotkania

Popieramy propozycję prezydenta Trumpa, dotyczącą spotkania trójstronnego Ukraina-Ameryka-Rosja. Ukraina podkreśla: wszystkie kluczowe kwestie mogą być omawiane na szczeblu przywódców i format trójstronny jest w tym przypadku odpowiedni

— napisał Zełenski w komunikatorze Telegram.

Wszystkie szczegóły dotyczące powstrzymania morderstw i zakończenia wojny zamierzam omówić z prezydentem Trumpem w poniedziałek w Waszyngtonie. Jestem wdzięczny za zaproszenie

— dodał ukraiński prezydent.

