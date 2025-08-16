Trump zdał raport europejskim przywódcom po spotkaniu z Putinem! W rozmowie uczestniczył prezydent Karol Nawrocki

Donald Trump / autor: PAP/EPA
Donald Trump / autor: PAP/EPA

Prezydent USA Donald Trump zdał raport europejskim przywódcom po wczorajszym spotkaniu z Władimirem Putinem - poinformowała rzecznik Komisji Europejskiej Arianna Podesta. W rozmowie uczestniczyli m.in. Karol Nawrocki, Wołodymyr Zełenski i Emmanuel Macron.

W telekonferencji wzięli także udział: kanclerz Niemiec Friedrich Merz, prezydent Finlandii Alexander Stubb, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer i sekretarz generalny NATO Mark Rutte.

Stronę amerykańską reprezentowali - oprócz Trumpa - sekretarz stanu Marco Rubio i specjalny wysłannik głowy państwa Steve Witkoff.

xyz/PAP

