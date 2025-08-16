Rozmowa Władimira Putina z Donaldem Trumpem była bardzo pozytywna i mówili o tym obaj liderzy - oświadczył po zakończeniu szczytu na Alasce rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Jednak ambasador Rosji w Waszyngtonie Aleksander Darczijew powiedział, że spotkanie prezydenta USA z przywódcą Rosji „nie przyniosło żadnych poważnych przełomów” – podał brytyjski dziennik „Times”, powołując się na rosyjskie media. A co piszą rosyjskie media?
Pieskow dodał, że „rozmowa ta pozwala dalej śmiało wspólnie kroczyć ścieżką poszukiwania wariantów uregulowania” konfliktu - napisała agencja Interfax.
Pytany o to, dlaczego dziennikarze nie mogli zadawać pytań liderom, rzecznik Kremla odpowiedział, że ich wystąpienia były wyczerpujące.
Ambasador Rosji: Bez przełomów
Próbujemy, pracujemy. Jak dotąd nie było żadnych poważnych przełomów i najwyraźniej nie może ich być
— skomentował spotkanie przywódców w Alasce rosyjski dyplomata.
W jego opinii pozostają dwie kwestie budzące wątpliwości. Jako pierwszą wskazał „rosyjską własność dyplomatyczną, która została skonfiskowana przez administrację byłego prezydenta Baracka Obamy”. Prawdopodobnie nawiązał w ten sposób do reakcji byłego prezydenta USA na rosyjską aneksję Krymu w 2014 r.
Drugim problemem wymienionym przez Darczijewa jest bezpośredni transport lotniczy między USA i Rosją, który został wstrzymany po inwazji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 r.
Szczyt w Anchorage
Trump i Putin spotkali się w Anchorage na Alasce, gdzie przeprowadzili prawie trzygodzinną rozmowę. Po zakończonym spotkaniu nie podali konkretnych uzgodnień.
Rosyjskie media komentują
Po stronie amerykańskiej ostatecznie porzucono ideę „strategicznej porażki” i „izolacji” Rosji – ocenił rosyjski dziennik „Kommiersant” po szczycie Trump-Putin na Alasce. Zdaniem rosyjskich mediów międzynarodowa izolacja Rosji została wreszcie przełamana, a groźba dalszych sankcji - zażegnana.
„Kommiersant” wyraził pogląd, że spotkanie przywódców w Anchorage można nazwać sukcesem. Według komentatorów gazety najważniejszym osiągnięciem szczytu na Alasce jest to, że „po stronie amerykańskiej ostatecznie została usunięta idea »strategicznej porażki« i »izolacji« Rosji”. To z kolei, zdaniem rosyjskich analityków, oznacza, że strona amerykańska najprawdopodobniej uwzględniła argumenty Kremla dotyczące zawieszenia broni, a mianowicie to, że „rozejm nie ma sensu bez wstrzymania dostaw broni na Ukrainę czy omówienia kwestii terytorialnych”. W ocenie dziennika świadczyć o tym ma fakt, iż Trump zadeklarował, że USA nie będą nakładać na Rosję kolejnych restrykcji.
Komentatorzy „Kommiersanta” są przekonani, że amerykański prezydent będzie teraz wywierać presję na Unię Europejską i Ukrainę, by zaakceptowały rosyjskie stanowisko. Rozmówcy gazety zgodnie uważają, że największym problemem jest obecnie postawa Europy i Ukrainy, które nadal są zdecydowane kontynuować walkę.
Dla Rosji jest to najkorzystniejszy scenariusz: izolacja międzynarodowa została wreszcie przełamana, sankcje nie są wprowadzane, Trump nie domaga się natychmiastowego zawieszenia broni, a sytuacja na polu walki sprzyja stronie rosyjskiej
— podkreślił „Kommiersant”.
W podobnym tonie wypowiadają się inne rosyjskie media kontrolowane przez Kreml. „Rossijskaja Gazieta” wyraża przekonanie, że piątkowe spotkanie otworzy drogę do pokoju na Ukrainie, a Trump jest gotowy „porzucić rusofobię” jako formę nacisku na Rosję. Ponadto komentatorzy tego medium są przekonani, że amerykański prezydent „znacznie mniej ceni korzyści płynące z konfrontacji z Rosją, niż korzyści ze współpracy z nią”. Z kolei „Komsomolska Prawda” oceniła, że Putinowi udało się przekonać Trumpa, iż „nie ma sensu rozmawiać z Rosją z pozycji siły i nie ma sensu grozić jej sankcjami, bowiem nie da się jej udusić dalszymi restrykcjami”.
Rosyjskie media przytaczają też reakcje zachodnich polityków na przebieg piątkowego spotkania. Cytując krytyczne komentarze unijnych dyplomatów, dziennik „Izwiestia” wyraził pogląd, że „Europa z bólem zareagowała na przybycie Putina do USA”.
olnk/PAP
